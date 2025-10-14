Tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên dần khôi phục sau sự cố sạt lở

Sau 3 ngày huy động hàng trăm nhân công và máy móc làm việc xuyên đêm, ngành đường sắt đã khắc phục xong điểm sạt lở tại khu gian Đa Phúc - Trung Giã, khôi phục hoạt động tuyến Hà Nội - Thái Nguyên.

Trước đó, ảnh hưởng của bão số 11 khiến nước sông Cầu đoạn qua xã Trung Giã (Hà Nội) tràn đê, gây ngập sâu khu dân cư và chia cắt Quốc lộ 3. Lũ dâng cao làm sạt lở nền đường, cuốn trôi đá ballast tại lý trình Km16+800 - Km17+500 khu gian Đa Phúc - Trung Giã, khiến tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên tê liệt hoàn toàn.

Ba vị trí bị hư hại nặng, trong đó một điểm bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn nền đường dài khoảng 40 m, sâu 4 m, khiến ray bị “treo”, tạo hố sâu như vỡ đê và làm tê liệt toàn bộ tuyến đường sắt.

Ngay sau sự cố, ngành đường sắt huy động hàng trăm nhân lực và máy móc, thi công ba ca liên tục xuyên đêm để khắc phục các điểm xói lở, ngăn dòng lũ thượng lưu, bảo đảm an toàn cho khu dân cư hạ lưu và sớm thông tuyến đường sắt.

Ông Nguyễn Đăng Hiếu (35 tuổi, Phòng Kỹ thuật Công ty CP Đường sắt Hà Thái) cho biết: "Hiện tại, giai đoạn một đã dựng xong, cho phép tàu chạy qua với tốc độ tạm thời 5 km/h và chuẩn bị giai đoạn hai của dự án khắc phục bền vững, trong đó xây dựng hệ thống cống thoát lũ tại khu vực bị xói lở nhằm tăng khả năng thoát nước, tránh tái diễn sạt lở, bảo vệ kết cấu hạ tầng và đời sống người dân khu vực Trung Giã. Dự kiến cần 4-5 ngày để hoàn thiện toàn bộ để tuyến đường sắt trở về như ban đầu".

Các đơn vị tiếp tục thực hiện những bước thi công cuối cùng tại vị trí nền đường bị nước lũ xói trôi, kéo dài hàng chục mét để tàu chạy thử tải, kiểm tra an toàn trước khi thông tuyến.

Gần 400 chiến sĩ Công an Hà Nội cùng lực lượng địa phương hỗ trợ người dân xã Trung Giã thu dọn bùn đất, sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp trường học và công trình công cộng sau bão số 11.

