Phó giám đốc Công an Hà Nội động viên CBCS hỗ trợ người dân vùng lũ

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cùng đoàn công tác trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả và động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại xã Trung Giã.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 11, những ngày vừa qua, mực nước trên sông Cầu dâng cao vượt mức báo động 3. Nhiều hộ dân trên địa bàn xã Trung Giã (TP Hà Nội), nhất là khu vực ngoài đê, trũng thấp bị ngập sâu, ảnh hưởng tới đời sống.

Với tinh thần chủ động "vì nhân dân phục vụ", cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các đơn vị đã ứng trực 100% quân số, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng lũ. Ảnh: CAHN.

Tại các điểm đến kiểm tra, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc CATP, ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các CBCS đơn vị đã ứng trực, tuần tra hộ đê xuyên đêm, kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức sơ tán, hỗ trợ người dân, gia cố những điểm đê xung yếu, giúp đỡ nhân dân di dời tài sản, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nhân dân.

Phó giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì chế độ ứng trực nghiêm túc; chủ động nắm chắc tình hình; thực hiện phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng", phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống, đồng thời tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an Thành phố sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, kịp thời hỗ trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, góp phần bảo đảm an toàn về người và tài sản cho nhân dân.