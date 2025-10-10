Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công an Hà Nội kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ

  • Thứ sáu, 10/10/2025 08:21 (GMT+7)
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội huy động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện để hỗ trợ chính quyền, nhân dân địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Tại thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, mực nước sông dâng cao khiến đường giao thông và khu dân cư tại thôn bị ngập sâu ảnh hướng đến sinh hoạt, tính mạng và tài sản của người dân.

Ngay sau khi nhận chỉ đạo của Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đã huy động 1 xe tải, 1 xe cứu thương, 2 xuồng CNCH, hàng chục áo phao CNCH cùng cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ nhân dân.
Ngay khi có mặt tại thôn Xuân Sơn, cán bộ chiến sĩ thuộc Tổ công tác đã chia làm 2 mũi, phối hợp với Công an xã Trung Giã triển khai sử dụng xuồng CNCH để di chuyển người dân và vật tư hàng hóa ra khu vực an toàn; tổ chức cấp phát áo phao CNCH cho người dân để đảm bảo an toàn. Tính đến khoảng 18h00 cùng ngày, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã đưa được khoảng 150 người dân trong vùng bị cô lập đến khu vực an toàn.
Đặc biệt, trong quá trình hỗ trợ nhân dân, Tổ công tác đã kịp thời cứu ông Đặng Văn Thừng (sinh năm 1976) bị đuối sức khi bơi ra khu vực nước ngập sâu để tiếp tế nước sạch cho người thân. CBCS tổ công tác đã nhanh chóng đưa nạn nhân lên xuồng, mặc áo phao CNCH, để nạn nhân ổn định sức khỏe.
Hiện nay, công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả vẫn đang được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an xã Trung Giã và chính quyền địa phương tích cực triển khai với quyết tâm cao nhất nhằm xử lý các tình huống CNCH phát sinh, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ Tổ công tác Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông cùng Công an xã Trung Giã cho thấy tinh thần trách nhiệm, tình cảm gắn bó "quân - dân" trong những thời điểm khó khăn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.


