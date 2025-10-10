Công an Hà Nội kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ

Ngay khi có mặt tại thôn Xuân Sơn, cán bộ chiến sĩ thuộc Tổ công tác đã chia làm 2 mũi, phối hợp với Công an xã Trung Giã triển khai sử dụng xuồng CNCH để di chuyển người dân và vật tư hàng hóa ra khu vực an toàn; tổ chức cấp phát áo phao CNCH cho người dân để đảm bảo an toàn. Tính đến khoảng 18h00 cùng ngày, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã đưa được khoảng 150 người dân trong vùng bị cô lập đến khu vực an toàn.