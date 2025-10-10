Chương trình chung tay hỗ trợ đồng bào bão lũ qua VNeID

Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên nền tảng VNeID.

Tại buổi lễ sáng 10/10, Đại tá Trần Hồng Phú, Cục phó Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), khẳng định 3 cơn bão liên tiếp đã gây ra những thiệt hại rất nặng nề. Do đó, việc triển khai chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên VNeID rất ý nghĩa, thiết thực và kịp thời ở thời điểm này.

Đến nay, hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trong Công an nhân dân đã trực tiếp tại chỗ giúp đỡ, cứu trợ người dân tại tất cả vùng ảnh hưởng do mưa lũ.

Lãnh đạo Cục C06 nhấn mạnh với tinh thần lá lành đùm lá rách, Cục C06 kích hoạt triển khai chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VNeID năm 2025.

Đại tá Trần Hồng Phú, Phó cục trưởng C06. Ảnh: Trung Kiên.

"Thông qua nền tảng này, chúng tôi mong muốn đồng bào, đồng chí, nhân dân cả nước ủng hộ đồng bào vùng bị lũ lụt, khắc phục những thiệt hại nặng nề về người và tài sản, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai", Đại tá Trần Hồng Phú nói.

Tại buổi lễ, ông Cao Xuân Thạo, Trưởng ban Công tác xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết liên tiếp 3 cơn bão và hoàn lưu sau bão vừa qua đã gây mưa và ngập lụt ở phía Bắc, Bắc Trung Bộ.

Ảnh hưởng của 3 cơn bão liên tiếp vừa qua khiến hơn 230 người chết hoặc mất tích và trên 360 nạn nhân bị thương. Bên cạnh đó, mưa lũ làm cho nhiều công trình giao thông, xây dựng bị hư hại.

"Tổng thiệt hại ước tính đến nay là trên 30.000 tỷ đồng , tức bằng gần một nửa so với thiệt hại do bão Yagi năm 2024 gây ra đối với nước ta", đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố.

Thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đơn vị trong đó có Bộ Công an, rất nhiều tổ chức và cá nhân đã hỗ trợ trực tiếp hoặc qua các tài khoản ngân hàng.

Tính đến 17h ngày 9/10, tổng cộng hơn một triệu người và tài khoản đã đăng ký hỗ trợ và đã ủng hộ là khoảng 850 tỷ đồng .

Về phía MTTQ, đơn vị tiếp tục ứng dụng giải pháp công nghệ để tiếp nhận, quản lý các khoản hỗ trợ này đảm bảo minh bạch, không sai sót và sẽ trao tận tay cho 100% người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ.