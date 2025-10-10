Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nước lũ sâu 1,3 m, ôtô không thể vào cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

  • Thứ sáu, 10/10/2025 10:21 (GMT+7)
  • 10:21 10/10/2025

Đường 35 qua xã Trung Giã (Hà Nội) có điểm ngập tới 1,3 m, nhà chức trách lưu ý các phương tiện hạn chế lưu thông qua các vị trí bị ngập sâu hướng Hà Nội đi Thái Nguyên.

Nước lũ khiến các phương tiện khó khăn di chuyển.

Sáng 10/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tình trạng ngập úng địa bàn Trung Giã mực nước tiếp tục duy trì cao, chưa rút đến thời điểm hiện tại.

Quốc lộ 3 ngập 0,5-1 m tại các vị trí Km28, Km29.

Đường 35 ngập 0,5-1,3 m tại các vị trí Km0+300 - Km0+700 (cầu Tú Tạo), Km2 - Km2+500.

Đường 16 ngập 0,5-1 m tại Km2+100 - Km2+400.

Đường Hồng Kỳ - Bắc Sơn đoạn qua Cầu Chiền ngập 0,8-1,3 m.

Đường 401 ngập ~ 0,5 m do nước sông chảy tràn.

Đơn vị quản lý đường bộ phối hợp cùng các đơn vị liên quan đặt cảnh báo, bố trí người hướng dẫn giao thông tại các đoạn tuyến phương tiện không thể lưu thông qua.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý các phương tiện hạn chế đi qua các vị trí bị ngập sâu hướng Hà Nội đi Thái Nguyên. Sở đang khảo sát các tuyến đường không bị ngập để có phương án hướng dẫn phân luồng từ xa.

Cùng ngày, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết tình hình ngập úng trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên tiếp tục diễn biến phức tạp. Mực nước tại một số khu vực dâng cao hơn so với tối qua và nhiều loại ôtô không thể di chuyển.

Cụ thể, tại Km9 nước ngập sâu 45 cm, dài 50 m, xe gầm cao, xe tải, xe khách có thể di chuyển. Trong khi đó, ôtô sadan 5 chỗ không thể đi qua. Cảnh sát hướng dẫn ôtô sedan từ Thái Nguyên đi Hà Nội có thể đi qua cầu vượt Yên Bình – nút giao Phương Tre - rẽ phải đi cầu Xuân Cẩm - nút giao Bắc Phú. Tương tự, khoảng Km29 của tuyến cao tốc này (hướng Hà Nội - Thái Nguyên) cũng xảy ra ngập khoảng 40 cm.

Trong khi đó, trên quốc lộ 3 đoạn Km28+100 xảy ra ngập 30-35 cm khiến xe cộ đi lại khó khăn; Km29+ 500; Km31 nước ngập sâu, xe cộ không thể đi chuyển.

Đội CSGT đường bộ số 15 đã đặt cảnh báo và cử cán bộ phân luồng, điều tiết. Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế giảm tốc độ khi đi qua khu vực ngập và tuân thủ hướng dẫn của cảnh sát giao thông. Đồng thời, CSGT khuyến cáo tuyệt đối không cố vượt qua khu vực ngập sâu.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cảnh báo, lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức rất cao. Thời gian ngập có thể kéo dài 1-4 ngày, một số nơi ngập lâu hơn. Lũ đặc biệt lũ lớn còn uy hiếp an toàn các tuyến đê xung yếu, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông tại nhiều xã ven sông như: Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.

Lũ trên sông Cầu vẫn đặc biệt lớn, ngập lụt còn kéo dài

Đêm qua (23h ngày 9/10), lũ trên sông Cầu ở Bắc Ninh đã đạt đỉnh và xuống chậm. Dự báo trong ngày và đêm nay, lũ xuống chậm và vẫn ở trên mức báo động 3.

07:44 10/10/2025

Thời tiết 10/10: Hà Nội nắng 33°C, lũ dữ vẫn gây ngập nhiều tỉnh

Dự báo thời tiết ngày 10/10, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trời nắng ráo, tuy nhiên lũ dữ vẫn gây ngập diện rộng ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh.

06:38 10/10/2025

Triều cường đạt đỉnh giờ tan tầm, người dân TP.HCM lội nước về nhà

Triều cường dâng cao đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu, hàng loạt xe chết máy, người dân bì bõm lội nước về nhà.

06:49 10/10/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/nuoc-lu-sau-toi-1-3m-o-to-khong-the-di-vao-cao-toc-ha-noi-thai-nguyen-ar970380.html

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Ngập cao tốc Thái Nguyên Hà Nội Thái Nguyên Lũ lịch sử Cao tốc Thái Nguyên Lũ Thái Nguyên Ngập Thái Nguyên Ngập cao tốc

    Đọc tiếp

    Thu tuong Pham Minh Chinh: Chung ta phai vuot qua chinh minh hinh anh

    Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chúng ta phải vượt qua chính mình

    26 phút trước 17:53 12/10/2025

    0

    Thủ tướng nhắc tới khẩu hiệu "Đổi mới hay là chết" tại thời điểm Đại hội VI và cho rằng, điều này nghĩa là chúng ta phải vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân mình, thì mới có đổi mới, mới phát triển được...

    Chay tang 15 chung cu o TP.HCM hinh anh

    Cháy tầng 15 chung cư ở TP.HCM

    1 giờ trước 17:16 12/10/2025

    0

    Lính cứu hoả nhanh chóng được điều động khống chế đám cháy chung cư. Vụ việc không gây thương vong về người.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý