CATP Hà Nội huy động tối đa lực lượng hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và nước lũ từ sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao, gây ngập lụt tại nhiều khu vực thuộc các xã Đa Phúc, Trung Giã, Thư Lâm, đời sống và sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc CATP Hà Nội, các lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Cảnh sát giao thông, Công an xã đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, phối hợp cùng lực lượng quân đội và chính quyền địa phương triển khai công tác cứu hộ, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Tính đến 15h ngày 10/10, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 Phòng CSGT, CATP Hà Nội phối hợp với Công an các xã, lực lượng quân đội và chính quyền cơ sở đã tổ chức di dời an toàn toàn bộ khoảng 200 hộ dân với 800 nhân khẩu tại thôn Hòa Bình, xã Trung Giã; 600 hộ tại thôn An Lạc, xã Trung Giã. Đồng thời, lực lượng chức năng và Công an xã tiếp tục cấp phát lương thực, nước uống, hỗ trợ y tế cho người dân.

Ban giám đốc CATP, cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân vùng ngập lụt. Ảnh: CAHN.

Tại thôn Kim Tiên, xã Thư Lâm, nơi mực nước ngập sâu tới hơn 2 m, lực lượng Cảnh sát đường thủy phối hợp cùng Công an xã, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương đã hỗ trợ di dời khoảng 1.600/1.900 nhân khẩu đến nơi an toàn. Tại thôn Yên Phú, xã Đa Phúc, Công an xã Đa Phúc phối hợp cùng Cảnh sát PCCC&CNCH và các lực lượng chức năng đã tổ chức di dời an toàn cho khoảng 1.000 người.

Cùng thời điểm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, chủ công là Đội PCCC&CNCH trên sông và Đội khu vực số 22, phối hợp với Công an các xã và chính quyền địa phương tiếp tục triển khai xuồng máy, tổ chức cứu hộ, đưa gần 100 người dân cùng nhiều tài sản, nhu yếu phẩm ra khu vực an toàn tại Thôn Đo, Trung Kiên, xã Trung Giã; đồng thời hỗ trợ tiếp tế lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cho hơn 150 hộ dân tại thôn Đạo Thượng, xã Đa Phúc.

Đặc biệt, trước nguy cơ kho gạo khoảng 15 tấn của hộ ông Trường (đại lý kinh doanh gạo tại phố Nỷ, xã Trung Giã) bị ngập, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp cùng Công an xã Trung Giã đã khẩn trương di chuyển toàn bộ số gạo ra khỏi vùng ngập, tập kết tại khu vực an toàn, giúp hộ dân tránh được thiệt hại lớn về tài sản.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục hướng dẫn người dân không di chuyển vào vùng ngập sâu, tổ chức sơ tán người dân đến khu vực an toàn, đồng thời phát đồ tiếp tế cho các hộ bị cô lập hoàn toàn do nước lũ, bảo đảm không để người dân thiếu đói hoặc thiếu nước sinh hoạt.

Trước đó, ngày 9/10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức hỗ trợ di chuyển 150 người dân ở vùng bị cô lập đến nơi an toàn; huy động 25 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xuồng máy trực hộ đê xuyên đêm theo kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội tại xã Đa Phúc, góp phần bảo đảm an toàn khu vực trọng điểm.

Hiện nay, công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả mưa lũ vẫn được lực lượng CATP Hà Nội phối hợp cùng Công an các xã Trung Giã, Đa Phúc, Thư Lâm, quân đội và chính quyền địa phương triển khai với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, nhằm xử lý kịp thời các tình huống cứu nạn, cứu hộ phát sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.