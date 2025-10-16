Hiện trạng vị trí xây công trình chống ngập lớn nhất Hà Nội

Nhằm ứng phó tình trạng ngập lụt liên tiếp xảy ra trên địa bàn, đặc biệt ở khu vực phía Tây (lưu vực sông Nhuệ), UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, ngành tiến hành rà soát, sớm triển khai các phương án huy động vốn để thực hiện các dự án cấp thoát nước, trong đó có Dự án đầu tư xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc.

Cống Liên Mạc 1 (phường Thượng Cát, Hà Nội) xây dựng từ năm 1937, được đưa vào sử dụng năm 1941. Hiện công trình chỉ có chức năng lấy nước sông Hồng vào sông Nhuệ để phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp, không có chức năng bơm, xả nước khi nước sông Nhuệ dâng cao.

Năm 2013, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, bao gồm trạm bơm có công suất 170 m³/s (giai đoạn 1: 70 m³/s) để bơm nước mưa từ sông Nhuệ vào sông Hồng, phục vụ tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây thành phố. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai do vướng mắc trong việc huy động nguồn vốn bằng hình thức BT.

Qua hơn 80 năm khai thác sử dụng, công trình hiện đã xuống cấp, không đủ đáp ứng năng lực tiêu thoát nước.

Mỗi ngày, cống Liên Mạc 1, Liên Mạc 2 vẫn phải "gánh" hàng nghìn lượt xe qua lại. Dự án cũng tiến hành cải tạo mặt đê đoạn đi qua khu vực xây dựng, mở rộng đường giao thông qua trạm bơm Liên Mạc, góp phần giảm tình trạng đi lại khó khăn, ùn ứ như hiện nay.

Cách cống Liên Mạc 1 khoảng 1 km là cống Liên Mạc 2 được xây dựng vào năm 2000. Đây là công trình trọng điểm của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, có nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho thành phố Hà Nội vào mùa thoát lũ, điều tiết nước nông nghiệp cho hạ nguồn sông Nhuệ.

Theo ghi nhận, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho thành phố Hà Nội vào mùa thoát lũ, điều tiết nước nông nghiệp cho hạ nguồn sông Nhuệ tại khu vực này có các công trình cống Liên Mạc 1 và Liên Mạc 2, trạm bơm Thụy Phương và Liên Mạc... Hình ảnh tại trại bơm Liên Mạc nằm trên đường Tân Phong.

Qua thời gian dài hoạt động, các công trình này đều đã xuống cấp.

"Các trạm bơm, cầu cống tại đây đã được đưa vào sử dụng nhiều năm nên xuống cấp, nhiều khi không đủ năng lực tiêu thoát nước mỗi mùa mưa nên người dân sinh sống tại đây phải chịu cảnh ngập lụt thường xuyên, nước sông Nhuệ cũng bị ô nhiễm rác thải và bốc mùi. Tôi chỉ mong sao dự án cụm công trình đầu mối Liên Mạc sớm được triển khai để người dân thoát khỏi cảnh ngập lụt", bà Hoàng Thị Viết (76 tuổi, phường Thượng Cát) nói.

Dự án công trình đầu mối Liên Mạc có hai nhiệm vụ: cấp nước sông Hồng vào sông Nhuệ hỗ trợ nông nghiệp, và tiêu nước từ sông Nhuệ ra sông Hồng bảo vệ khu vực phía Tây với công suất 170 m³/s (giai đoạn 1: 70 m³/s; giai đoạn 2: 100 m³/s). Đây sẽ trở thành trạm bơm công suất lớn nhất Hà Nội khi hoàn thành.

