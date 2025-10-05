Toàn cảnh bến xe khách hiện đại ở Hà Nội hoạt động vào quý II/2026

Bến xe khách Yên Sở dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý II/2026. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những bến xe hiện đại trên cả nước và là bến xe thứ 7 của Hà Nội. Khi đi vào hoạt động, Bến xe Yên Sở sẽ tiếp nhận các tuyến xe khách liên tỉnh từ Giáp Bát, đặc biệt là các tuyến đi phía Nam.