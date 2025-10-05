Toàn cảnh bến xe khách hiện đại ở Hà Nội hoạt động vào quý II/2026

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dự án Bến xe khách Yên Sở (Hà Nội) dự kiến hoàn thành quý II/2026 với công suất 800 - 1.000 lượt xe/ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại lớn của người dân khu vực phía Nam Thủ đô. 

Đầu năm 2025, Thành phố Hà Nội đã có quyết định cho Công ty cổ phần Bến xe Thanh Trì thuê 27.577,3 m2 đất tại phường Yên Sở để thực hiện Dự án xây dựng Bến xe khách Yên Sở, thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 30/12/2066. Bến xe khách Yên Sở, với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, là dự án quan trọng được quy hoạch nhằm giảm tải cho Bến xe Giáp Bát.

Vị trí của Dự án xây dựng Bến xe khách Yên Sở trên trục đường Vành đai 3, cách Bến xe Giáp Bát khoảng 5 km và Bến xe Nước Ngầm khoảng 2 km.
Công trình được khởi công vào quý II/2025 với diện tích xây dựng là 3.445 m2; tổng diện tích sàn 14.534 m2; chiều cao công trình là 19,2 m.
Hiện, công tác giải phóng mặt bằng khu đất có diện tích 27.577,3 m2 đã được hoàn tất. Lực lượng thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ công trình.

Công trình gồm 4 tầng (3 tầng nổi, 1 tầng hầm), trong đó tầng hầm rộng 5.000 m2 dùng làm gara trông giữ xe cho hành khách.
Trung tâm bến xe là tòa nhà hình tròn, diện tích 2.000 m2, với tầng 1 là khu bán vé và showroom, tầng 2 kinh doanh đồ ăn nhanh.
Theo quy hoạch, bến xe có công suất thiết kế từ 800 - 1.000 lượt xe/ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại lớn của người dân khu vực phía Nam Thủ đô.

Bến xe khách Yên Sở dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý II/2026. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những bến xe hiện đại trên cả nước và là bến xe thứ 7 của Hà Nội. Khi đi vào hoạt động, Bến xe Yên Sở sẽ tiếp nhận các tuyến xe khách liên tỉnh từ Giáp Bát, đặc biệt là các tuyến đi phía Nam.
Trong tương lai, khi tuyến đường Vành đai 4 và bến xe khách chính phía Nam hoàn thành, Bến xe khách Yên Sở sẽ được chuyển đổi thành trung tâm trung chuyển vận tải công cộng. Điều này phù hợp với định hướng phát triển giao thông của Hà Nội, từng bước di dời các bến xe ra khỏi nội đô để giảm áp lực giao thông.

