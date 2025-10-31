Hình ảnh khác lạ của ngôi nhà số 300 Kim Mã sau nhiều năm bỏ hoang

Ngôi nhà số 300 Kim Mã (phường Giảng Võ) khởi công từ năm 1987 và khánh thành vào năm 1991. Ngôi nhà trước đây được sử dụng làm trụ sở Đại sứ quán Bulgaria, tuy nhiên đã bị bỏ hoang ngay khi vừa hoàn thành phần thô. Trải qua hàng chục năm, công trình trở nên cũ nát, xuống cấp trầm trọng.

Đến đầu năm 2025, căn nhà số 300 Kim Mã được quây rào, phủ bạt để sửa chữa. Sau gần một năm thi công, toàn bộ khu nhà hoang đã được đập bỏ hoàn toàn, tòa nhà mới lộ diện với kiến trúc mới, khang trang và hiện đại.

Hình ảnh tòa nhà 300 Kim Mã chiều 29/10, công trình mới được sử dụng làm trụ sở của Trung tâm văn hóa Trung Quốc. Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội là một tổ chức văn hóa chính thức được thành lập tại Việt Nam theo thỏa thuận giữa chính phủ Trung Quốc và Việt Nam về việc thành lập các trung tâm văn hóa tại mỗi nước. Các chức năng chính của trung tâm bao gồm hoạt động văn hóa, giảng dạy và đào tạo, đối thoại, dịch vụ thông tin, xúc tiến công nghiệp và quảng bá du lịch.

Khu vực tường rào được lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào tự động và camera an ninh hiện đại. Khuôn viên công trình được lát đá sạch đẹp, trồng thêm cây xanh.

Công trình giữ nguyên kết cấu ban đầu nhưng được tân trang với tông màu trắng chủ đạo, kiến trúc hiện đại, kết hợp hoa văn Trung Hoa và mái ngói lam. Tổng thể kiến trúc vừa thanh lịch vừa toát lên vẻ trang trọng, uy nghiêm.

Hình ảnh tòa nhà 300 Kim Mã buổi tối được chiếu sáng từ hệ thống đèn trang trí rực rỡ sắc màu.

Mặt trước tòa nhà được chiếu các họa tiết trang trí hoa văn ấn tượng bằng công nghệ 3D mapping.

Công trình được trang hoàng bằng hệ thống chiếu sáng hiện đại, tạo nên vẻ rực rỡ, bắt mắt vào ban đêm. Ánh đèn từ tòa nhà không chỉ làm nổi bật kiến trúc mà còn thắp sáng cả góc phố Kim Mã, tạo điểm nhấn ấn tượng.

Từ một khu đất bị bỏ hoang, khu nhà số 300 phố Kim Mã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới gây ấn tượng với nhiều người dân thủ đô.

Sân vận động PVF với sức chứa 60.000 chỗ ngồi được xây dựng trong lòng Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên).﻿

Với công suất bơm 170 m3/s, dự án trạm bơm Liên Mạc khi hoàn thành sẽ là trạm bơm tiêu thoát nước mưa lớn nhất Hà Nội.

Sau 8 tháng thi công cải tạo với mức đầu tư hơn 66 tỷ đồng , công viên Cầu Giấy (Hà Nội) mở cửa trở lại với diện mạo mới khang trang, hiện đại hơn.

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.