Cận cảnh khu tưởng niệm anh hùng Võ Thị Sáu đang xây dựng ở Hà Nội

Những ngày gần đây, Công viên Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai) đang được khẩn trương cải tạo, chỉnh trang toàn diện để thực hiện dự án di chuyển tượng, xây dựng nhà trưng bày Anh hùng Lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu.

Công viên Võ Thị Sáu tọa lạc tại vị trí trung tâm phường Bạch Mai, nằm trên tuyến đường Vành đai 1 của Hà Nội.

Một trong những hạng mục quan trọng của dự án cải tạo là việc thực hiện di chuyển tượng, xây dựng nhà trưng bày Anh hùng Lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu.

Công trình không gian trưng bày Anh hùng Lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu kết hợp quảng trường được xây dựng trên nền công viên nước và vòng xoay cũ.

Dự án trị giá 35,16 tỷ đồng , do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, triển khai theo mô hình đối tác công tư, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Sau nhiều ngày gấp rút thi công, công trình không gian trưng bày Anh hùng Lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu dần thành hình.

Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, gấp rút hoàn thiện các hạng mục để đưa công trình vào hoạt động, dự kiến hoàn thành trong tháng 12.

Dự án nhằm tôn vinh nữ Anh hùng Võ Thị Sáu, tạo điểm nhấn văn hóa - lịch sử cho Hà Nội, đồng thời chỉnh trang cảnh quan, nâng cao không gian sinh hoạt cộng đồng và môi trường sinh thái.

Các hạng mục cải tạo toàn diện công viên như chỉnh trang khu vực miếu thờ, lát lại lối đi, mở đường đi dạo... đang được đơn vị thi công tích cực triển khai.

Đồng thời, UBND phường đã ban hành thông báo và tiếp tục đôn đốc các đơn vị tự giác tháo dỡ các hạng mục công trình sai phạm, trường hợp không chấp hành sẽ xử lý theo quy định. Trong ảnh là hệ thống sân tennis bị dừng hoạt động theo chỉ đạo của lực lượng chức năng.

Quy hoạch dự án sau cải tạo được chia làm ba khu vực chính: Khu vực 1 là không gian lưu niệm với quảng trường, tượng đài, nhà trưng bày, đồi cây Lêkima và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; khu vực 2 bố trí công viên cây xanh, chòi nghỉ, điểm dừng chân và không gian sinh hoạt cộng đồng; khu vực 3 là miếu thờ và lầu vọng cảnh.

