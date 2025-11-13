Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hiện trạng tuyến đường 'cong mềm mại' 84 tỷ đồng tại Hà Nội

  • Thứ năm, 13/11/2025 06:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dự án kết nối đường qua Công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) được gấp rút thi công, mang kỳ vọng giải quyết ùn tắc tại khu vực này.

tuyen duong cong mem mai anh 1

Dự án kết nối đường qua Công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) có tổng vốn đầu tư hơn 83 tỷ đồng. Dự án được HĐND quận Hai Bà Trưng (cũ) phê duyệt năm 2019.
tuyen duong cong mem mai anh 2

Tuyến đường dài 435 m chạy từ phố Lạc Trung qua chung cư 25 Lạc Trung đến cuối ngõ 559 Kim Ngưu, với mặt cắt ngang 13,5m.
tuyen duong cong mem mai anh 3

Tuyến đường "lách" giữa hai tòa chung cư 25 Lạc Trung, được người dân sinh sống tại đây ví von là "đường cong mềm mại".
tuyen duong cong mem mai anh 4

Dự án chậm tiến độ vì chưa thu hồi được 1.010,1 m² đất của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội do một số hộ dân chung cư 25 Lạc Trung khởi kiện về ranh giới đất. Nhiều người dân trước đó phản đối dự án vì tuyến đường có nhiều khúc cua, điểm khuất tầm nhìn khi chạy qua chung cư 25 Lạc Trung, tòa nhà VTC để nối ra phố Minh Khai, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
tuyen duong cong mem mai anh 5

Ngày 24/9, TAND TP. Hà Nội đã bác toàn bộ yêu cầu của 19 hộ dân và Ban quản trị chung cư này. Sáng 24/10, mặt bằng đất của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội đã được bàn giao cho UBND phường Vĩnh Tuy để triển khai dự án kết nối đường qua Công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai.

tuyen duong cong mem mai anh 6tuyen duong cong mem mai anh 7tuyen duong cong mem mai anh 8tuyen duong cong mem mai anh 9

Ghi nhận chiều 11/11, đơn vị thi công mang tới hàng loạt máy móc và trang thiết bị, khẩn trương thi công các hạng mục mặt bằng, nền đường và cống thoát nước...
tuyen duong cong mem mai anh 10

Dự án bao gồm làm mới 435 m cống đấu nối với hệ thống hiện có trên phố Lạc Trung, xây dựng 790 m rãnh thu nước hai bên đường và bổ sung hố ga kết nối vào hệ thống cống.
tuyen duong cong mem mai anh 11

Điểm cuối của dự án tại tại ngõ 559 Kim Ngưu, tiếp giáp với khu vực chung cư Imperia Sky Garden và dẫn ra phố Minh Khai.
tuyen duong cong mem mai anh 12

Dự án kết nối đường qua Công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc nghiêm trọng khiến hàng nghìn người dân khu vực bị ảnh hưởng.

Đinh Hà

