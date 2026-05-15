Đề xuất tăng chiều dài hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu được đề xuất tăng chiều dài hầm từ 3,1 km lên 3,85 km. Tổng mức đầu tư dự án cũng được điều chỉnh lên hơn 93.000 tỷ đồng.

CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ vừa có ý kiến tiếp thu giải trình góp ý, điều chỉnh tờ trình về báo cáo để xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu (TP.HCM).

Theo phương án mới, tuyến đường vượt biển vẫn giữ tổng chiều dài hơn 14 km nhưng được điều chỉnh quy mô một số hạng mục kỹ thuật. Đáng chú ý, chiều dài hầm vượt biển được đề xuất tăng từ 3,1 km lên 3,85 km.

Cụ thể, đoạn hầm dìm dài khoảng 3 km, hầm kín dài 430 m và hầm hở dài 420 m. Trong phương án trước đó, hầm dìm được thiết kế dài 2,1 km, hầm kín dài 390 m và hầm hở dài 610 m.

Phần cầu vượt biển cũng tăng thêm khoảng 200 m, lên hơn 8 km. Trong khi đó, đường dẫn hai đầu tuyến giảm còn gần 1,9 km, rút ngắn khoảng 1 km so với đề xuất trước.

Dự án có diện tích sử dụng đất là hơn 169 ha. Tổng mức đầu tư dự án tăng từ hơn 92.600 tỷ đồng lên hơn 93.000 tỷ đồng .

Công trình được đề xuất xây dựng với quy mô 6 làn xe cơ giới, theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Nhà đầu tư tự thu xếp vốn, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách.

Theo đề xuất chủ trương đầu tư, tuyến đường vượt biển này có điểm đầu tại đường Biển Đông 2 trong Khu đô thị Cần Giờ, điểm cuối tại nút giao đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình với đường 30/4, khu vực Tam Thắng và Rạch Dừa. Công tác giải phóng mặt bằng và khởi công dự kiến triển khai trong quý III/2026. Thời gian thi công và đưa vào vận hành khoảng 3 năm.

Mới đây, chủ đầu tư dự án tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đã đề xuất phương án xây dựng hai đảo nhân tạo trên tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu, nhằm phục vụ giải pháp kỹ thuật cho tuyến giao thông vượt biển dài, giúp giảm chiều dài nhịp cầu hoặc hầm, tạo điểm trung gian bố trí các hạng mục như trạm kỹ thuật, thông gió, cứu hộ và bảo trì, từ đó nâng cao mức độ an toàn và hiệu quả khai thác.

Đồng thời, theo nhà đầu tư đề xuất dự án, đảo nhân tạo còn có tác dụng giảm tác động của sóng, dòng chảy và bùn cát, góp phần bảo vệ công trình trước điều kiện hải văn phức tạp của khu vực...

Đề xuất này nằm trong hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Vũng Tàu (cũ) đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000, đang được doanh nghiệp lấy ý kiến các sở, ngành và chính quyền địa phương. Đây được xem là bước hoàn thiện pháp lý quan trọng để triển khai dự án tuyến giao thông vượt biển.

Phạm vi điều chỉnh quy hoạch trải dài trên địa bàn các phường Tam Thắng, Rạch Dừa và khu vực Vũng Tàu hiện hữu. Đồ án bổ sung tuyến đường vượt biển kết nối với trục Sao Mai - Bến Đình, đồng thời điều chỉnh hướng tuyến đường sắt hàng hóa và vị trí ga hàng hóa phục vụ khu công nghiệp Sao Mai - Bến Đình.