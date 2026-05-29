Tiền vào chứng khoán 'mất hút'

Dòng tiền tiếp tục rút lui khỏi thị trường chứng khoán khi thanh khoản toàn thị trường rơi xuống mức thấp nhất từ đầu năm.

Tâm lý nhà đầu tư phòng thủ mạnh khi thị trường thiếu yếu tố hỗ trợ. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên giao dịch giằng co mạnh trong ngày 29/5 khi tâm lý thận trọng bao trùm toàn thị trường. Dù áp lực bán không quá quyết liệt, dòng tiền lại tỏ ra cực kỳ dè dặt khiến VN-Index gần như chỉ dao động quanh tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch.

Điểm đáng chú ý nhất của phiên hôm nay nằm ở thanh khoản, khi dòng tiền tiếp tục co hẹp mạnh. Tổng giá trị khớp lệnh trên cả 3 sàn thậm chí không vượt nổi mốc 20.000 tỷ đồng , rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026 đến nay.

Kết phiên, VN-Index giảm nhẹ 0,18 điểm xuống 1.863,49 điểm. Trong khi đó, HNX-Index bất ngờ trở thành điểm sáng hiếm hoi khi tăng mạnh 9,38 điểm (+3,3%) lên 294,94 điểm, còn UPCoM-Index giảm 0,51 điểm (-0,4%) xuống 125,12 điểm.

Độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng về phía tiêu cực với 409 mã giảm giá (gồm 23 mã giảm sàn). Ở chiều ngược lại, thị trường ghi nhận 335 mã tăng (gồm 40 mã tăng trần) trong khi có tới 809 mã đứng tham chiếu.

Riêng rổ VN30 tiếp tục chịu áp lực từ nhóm vốn hóa lớn. Chỉ số đại diện nhóm bluechip giảm hơn 2 điểm xuống sát mốc 1.997 điểm với 12 mã giảm, 12 mã tăng và 6 mã đứng giá.

VN-Index có phiên giảm thứ ba liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Áp lực chính kéo VN-Index đi xuống trong phiên hôm nay tập trung tại nhóm ngân hàng và bất động sản. VHM (-1,1%), VPB (-0,7%), VCB (-1,3%), GEE (-5,3%), CRV (-6,6%), BID (-1,2%), LPB (-1,9%), MWG (-1,8%), MSN (-1,1%) và SSB (-3,1%).

Ở chiều ngược lại, nhóm năng lượng trở thành tâm điểm nâng đỡ chỉ số khi giá dầu thế giới duy trì xu hướng tăng. GAS đóng cửa trong trạng thái tăng trần, trở thành cổ phiếu hỗ trợ mạnh nhất cho VN-Index. BSR tăng 4,4%, PLX tăng 3,9%, cho thấy dòng tiền đang có xu hướng tìm đến các nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp từ biến động hàng hóa toàn cầu.

Ngoài nhóm dầu khí, thị trường vẫn xuất hiện một số điểm sáng đơn lẻ như MCH (+3,5%), TCX (+0,5%), ACB (+1%), BCM (+1,9%), STB (+0,2%), VPX (+0,4%) và VJC (+0,9%). Tuy nhiên, mức độ lan tỏa vẫn khá hạn chế và chưa đủ để tạo động lực kéo chỉ số bứt phá.

Khối ngoại tiếp tục là lực cản đáng kể đối với thị trường khi duy trì trạng thái bán ròng khoảng 800 tỷ đồng trên toàn thị trường. Áp lực xả hàng tập trung chủ yếu tại nhóm ngân hàng với CTG bị bán ròng khoảng 100 tỷ đồng , VPB bị bán ròng 65 tỷ đồng và ACB bị bán ròng 57 tỷ đồng .

Ở chiều mua, quy mô giải ngân của nhà đầu tư nước ngoài vẫn khá khiêm tốn. GAS được mua ròng khoảng 46 tỷ đồng , trong khi NVL và TPB lần lượt được mua ròng 30 tỷ đồng và 23 tỷ đồng .