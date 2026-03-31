Cổ phiếu Vingroup 'gánh' thị trường

Cổ phiếu Vingroup bật tăng trên 4%, đóng vai trò lực kéo chính giúp VN-Index hồi phục gần 12 điểm trong phiên cuối tháng 3 bất chấp tình trạng rung lắc chưa dứt.

Cổ phiếu VIC đóng góp trên 9 điểm tăng vào VN-Index hôm nay. Ảnh: Bloomberg.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3 trong trạng thái hồi phục. Tuy nhiên, đây không phải một nhịp tăng thuận lợi khi VN-Index liên tục rung lắc. Điều này cho thấy lực cung vẫn chưa rút lui, mà chỉ tạm thời “nhường sân” khi dòng tiền bắt đáy quay trở lại.

Biên độ tăng của chỉ số chính vì thế bị giới hạn, phản ánh tâm lý thị trường vẫn còn khá dè chừng.

Động lực nâng đỡ thị trường trong phiên hôm nay chủ yếu đến từ các nhóm ngành có tỷ trọng vốn hóa lớn như tài chính - ngân hàng, bất động sản và đầu tư công. Đây vẫn là trụ đỡ quen thuộc mỗi khi thị trường cần phục hồi. Ngược lại, áp lực bán tập trung ở các nhóm nguyên vật liệu, điện và dầu khí.

Một điểm đáng chú ý là thanh khoản đã có sự cải thiện rõ rệt. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 27.000 tỷ đồng , tăng hơn 10% so với phiên liền trước. Dòng tiền quay lại phần nào giúp thị trường “dễ thở” hơn nhưng đồng thời cũng phản ánh sự giằng co mạnh giữa bên mua và bên bán.

Kết phiên, VN-Index tăng 11,95 điểm (+0,7%) lên 1.674,49 điểm; HNX-Index tăng 0,39 điểm (+0,2%) lên 250,98 điểm; UPCoM-Index tăng 1,61 điểm (+1,3%) lên 126,42 điểm.

Dù sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng điện tử, mức độ lan tỏa chưa thực sự áp đảo. Toàn thị trường ghi nhận 432 mã tăng (trong đó có 31 mã tăng trần), 335 mã giảm (9 mã giảm sàn) và tới 799 mã đứng giá.

Ở nhóm vốn hóa lớn, rổ VN30 đóng vai trò dẫn dắt với 20 mã tăng, 2 mã đứng giá và 8 mã giảm, qua đó giúp chỉ số đại diện tăng gần 18 điểm lên 1.829 điểm. Tuy nhiên, sự phân hóa trong rổ này vẫn khá rõ, cho thấy lực kéo chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu nhất định thay vì đồng thuận toàn nhóm.

VN-Index hồi phục chậm khi thiếu thông tin hỗ trợ. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm của phiên giao dịch là cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup, khi mã này tăng hơn 4% và một mình đóng góp hơn 9 điểm cho VN-Index.

Dù vậy, nhìn rộng hơn, cổ phiếu này vẫn đang giao dịch quanh vùng 135.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 25% so với đầu tháng 3. Vốn hóa của tập đoàn cũng liên tục dao động quanh ngưỡng 1 triệu tỷ đồng .

Bên cạnh VIC, một số bluechip khác cũng góp phần nâng đỡ chỉ số như MBB (+2,7%), GEE (tăng trần), VPB (+2,3%), CTG (+1,6%), STB (+1,6%), MWG (+1,2%), TCB (+0,7%), HDB (+1%) và VPX (+2,3%). Nhóm ngân hàng tiếp tục thể hiện vai trò giữ nhịp, dù mức tăng nhìn chung không quá đột biến.

Ở chiều ngược lại, áp lực kéo lùi chỉ số đến từ các cổ phiếu thuộc nhóm năng lượng và nguyên vật liệu như BSR (-5,2%), GAS (-3,1%), GVR (-4,2%), TCX (-2,3%), BVH (-2,4%), PLX (-2,4%), REE (-2,1%), PVD (-3,9%) và DPM (-3,2%). Đây đều là những mã có ảnh hưởng nhất định đến chỉ số, khiến đà tăng chung bị kìm hãm đáng kể.

Khối ngoại dù giao dịch có phần “dễ thở” hơn so với các phiên trước nhưng vẫn duy trì trạng thái bán ròng hơn 500 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Lũy kế cả tháng 3, giá trị bán ròng đã lên tới khoảng 17.400 tỷ đồng .