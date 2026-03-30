Khối ngoại bán ròng 13 phiên liên tiếp

Khối ngoại bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng trong phiên đầu tuần hôm nay, gia tăng áp lực lên VN-Index dù thị trường thu hẹp đà giảm về cuối phiên.

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu tuần giao dịch trong trạng thái kém tích cực khi lực bán gia tăng đột ngột và nhanh chóng chiếm thế chủ đạo trên diện rộng. Ngay từ những phút mở cửa, VN-Index đã bị kéo giảm sâu hơn 30 điểm so với tham chiếu, phản ánh tâm lý thận trọng và xu hướng chốt lời tăng mạnh sau nhịp hồi phục trước đó.

Tuy nhiên, bước sang phiên chiều, diễn biến thị trường phần nào được cải thiện khi dòng tiền bắt đáy quay trở lại ở một số nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt như nguyên vật liệu, xây dựng - đầu tư công cùng một số cổ phiếu tài chính. Dù vậy, đà hồi phục vẫn mang tính cục bộ và chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng chung.

Một điểm đáng chú ý là thanh khoản thị trường có xu hướng suy yếu về cuối phiên, trái ngược với diễn biến sôi động trong buổi sáng. Tổng giá trị giao dịch trên cả3 sàn tính đến khi đóng cửa đạt khoảng 23.500 tỷ đồng , giảm 10% so với phiên gần nhất, cho thấy dòng tiền vẫn tỏ ra thận trọng trong bối cảnh biến động mạnh.

Kết phiên, VN-Index giảm 10,26 điểm (-0,6%) xuống còn 1.662,54 điểm; HNX-Index giảm 1,77 điểm (-0,7%) xuống 250,59 điểm, trong khi UPCoM-Index đi ngược xu hướng khi tăng 0,49 điểm (+0,4%) lên 124,81 điểm.

Thị trường hôm nay mang trạng thái phân hóa với 348 mã tăng giá (trong đó có 28 mã tăng trần), 409 mã giảm (11 mã giảm sàn) và 809 mã đứng giá.

VN-Index giao dịch thận trọng trước ngưỡng kháng cự 1.680 điểm.

Ở nhóm vốn hóa lớn, rổ cổ phiếu VN30 ghi nhận 19 mã giảm, 3 mã đứng giá và 8 mã tăng. Dù vậy, chỉ số đại diện rổ này vẫn tăng gần 10 điểm lên 1.811 điểm, phản ánh sự nâng đỡ từ một số cổ phiếu trụ riêng lẻ.

Tuy nhiên, VN-Index vẫn chịu áp lực đáng kể từ nhiều mã cổ phiếu lớn khác như VIC (-2,3%), VCB (-1,4%), CTG (-2,2%), FPT (-2,8%), MBB (-1,5%), GAS (-1,6%), BID (-1%), VPB (-1,3%), VNM (-1,5%) và HVN (-2,5%) đồng loạt điều chỉnh, tạo lực kéo giảm chính lên chỉ số.

Ở chiều ngược lại, một số mã vẫn nỗ lực nâng đỡ thị trường, nổi bật có BSR (+5,6%), GEE (tăng trần), GVR (+3,1%), HPG (+1,5%), STB (+2,2%), MSN (+2,1%), KBC (+3,6%), LGC (+5,7%), VPL (+0,4%) và SIP (+3,5%).

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi xu hướng bán ròng được đẩy mạnh về cuối phiên, với tổng giá trị bán ròng vượt 1.300 tỷ đồng , đánh dấu phiên bán ròng thứ 13 liên tiếp. Áp lực xả tập trung chủ yếu tại các mã lớn như FPT (- 202 tỷ đồng ), VCB (-111 tỷ) và VPB (-108 tỷ).

Ở chiều mua, dòng tiền ngoại chỉ giải ngân hạn chế tại một số cổ phiếu như MSN (+50 tỷ), IDC (+43 tỷ) và MWG (+34 tỷ), chưa đủ để cân bằng lại lực bán áp đảo.