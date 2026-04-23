Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp lọt top 10 giàu nhất châu Á

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 2,8 tỷ USD chỉ trong 24 giờ, lên gần 35 tỷ USD, khi cổ phiếu VIC tiếp tục bứt phá và lập đỉnh lịch sử.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch rung lắc trong ngày 23/4 với diễn biến giằng co rõ rệt giữa hai nửa phiên.

Trong buổi sáng, VN-Index vận động tương đối tích cực khi lực cầu có sự lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, bước sang phiên chiều, cục diện nhanh chóng đảo chiều. Lực cung bất ngờ gia tăng mạnh, tập trung tại nhiều cổ phiếu trụ, khiến VN-Index có thời điểm bị kéo xuống dưới tham chiếu.

Dẫu vậy, diễn biến tiêu cực không kéo dài đến cuối phiên. Phe mua quay trở lại ở một số cổ phiếu trụ cột, đặc biệt là nhóm đi, đã đóng vai trò nâng đỡ quan trọng, giúp VN-Index đảo chiều thành công và nới rộng đà tăng trước khi đóng cửa.

Thanh khoản thị trường cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt, cho thấy dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại sau giai đoạn thận trọng. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 31.300 tỷ đồng , tăng hơn 36% so với phiên trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 13,06 điểm (+0,7%) lên 1.870,36 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 2,13 điểm (-0,8%) xuống 253,23 điểm, trong khi UPCoM-Index cũng đi lùi 0,55 điểm (-0,4%) về 128,31 điểm.

Một điểm đáng chú ý là thị trường chung không thực sự ủng hộ đà tăng của chỉ số. Toàn thị trường ghi nhận tới 440 mã giảm giá (trong đó có 17 mã giảm sàn), áp đảo so với 251 mã tăng (gồm 21 mã tăng trần), trong khi có tới 869 mã đứng giá.

Trong rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, số mã giảm cũng chiếm áp đảo với 19 cổ phiếu, trong khi có 10 cổ phiếu tăng và duy nhất TPB đứng giá. Dù vậy, chỉ số VN30 chỉ giảm nhẹ xuống quanh mốc 2.024 điểm, nhờ lực đỡ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tâm điểm của thị trường tiếp tục là cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup khi duy trì đà tăng mạnh. Với mức tăng hơn 3,5%, thị giá VIC đã vươn lên mốc kỷ lục mới 214.500 đồng/cổ phiếu, qua đó đưa vốn hóa doanh nghiệp vượt 1,6 triệu tỷ đồng . Tính riêng trong tháng 4, giá cổ phiếu này đã tăng khoảng 60%.

Đà tăng của VIC không chỉ tác động tới chỉ số mà còn kéo tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng mạnh. Theo dữ liệu cập nhật của Forbes, giá trị tài sản ròng của ông Vượng hiện đạt khoảng 34,9 tỷ USD , tăng 2,8 tỷ USD chỉ trong vòng 24 giờ.

Với quy mô tài sản hiện tại, ông Vượng xếp thứ 65 trong danh sách những người giàu nhất thế giới và đứng thứ 13 tại châu Á.

Bên cạnh cổ phiếu VIC, thị trường còn nhận được lực hỗ trợ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác như VCB (+5,7%), BID (+3,4%), CTG (+1,7%), SAB (tăng trần), TCB (+0,9%), MBB (+0,8%), NVL (+2,4%) hỗ trợ.