Vingroup lại vượt đỉnh

  • Thứ ba, 21/4/2026 17:14 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Cổ phiếu Vingroup thu hẹp đà tăng về cuối phiên nhưng vẫn đóng cửa trong sắc xanh, qua đó thiết lập đỉnh giá đóng cửa mới ở 193.700 đồng/cổ phiếu.

Vốn hóa Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp vượt mốc 1,5 triệu tỷ đồng. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch 21/4 trong trạng thái "hụt hơi" khi đà tăng đầu phiên không thể duy trì đến cuối ngày. Động lực ban đầu đến từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là các cổ phiếu thuộc “họ Vin” như VIC, VHM, VRE cùng với HPG, giúp chỉ số duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch buổi sáng.

Tuy nhiên, diễn biến đảo chiều xuất hiện từ đầu phiên chiều khi dòng tiền có dấu hiệu chững lại. Lực cầu suy yếu trong khi bên bán gia tăng áp lực khiến nhiều cổ phiếu thu hẹp đáng kể biên độ tăng, thậm chí quay đầu giảm điểm. Nhóm tài chính và bất động sản vốn là 2 trụ cột dẫn dắt thị trường buổi sáng cũng không tránh khỏi xu hướng này, qua đó kéo mặt bằng giá chung đi xuống.

Thanh khoản thị trường ghi nhận sự cải thiện đáng kể với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 27.000 tỷ đồng, tăng gần 15% so với phiên trước. Dù vậy, dòng tiền gia tăng chủ yếu diễn ra trong bối cảnh bên bán chiếm ưu thế, phản ánh tâm lý thận trọng và xu hướng chốt lời ngắn hạn đang gia tăng.

Kết phiên, VN-Index giảm 3,63 điểm (-0,2%) xuống 1.833,48 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 4,06 điểm (-1,6%) còn 253,27 điểm, trong khi UPCoM-Index lùi 0,26 điểm (-0,2%) xuống 129,23 điểm.

Thị trường hôm nay nghiêng về bên bán với 433 cổ phiếu giảm điểm (trong đó có 8 mã giảm sàn), so với 288 mã tăng và 840 mã đứng giá.

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận trạng thái phân hóa nhưng thiên về xu hướng suy yếu với 21 mã giảm so với 9 mã tăng, khiến chỉ số đại diện rổ này lùi gần 2 điểm xuống 2.007 điểm.

VN-Index quay đầu giảm nhẹ trong bối cảnh thị trường phân hóa. Ảnh: TradingView.

Áp lực lên chỉ VN-Index chủ yếu đến từ các mã bluechip như VCB (-0,8%), VPB (-1,8%), FPT (-2,3%), VPL (-1,9%), MWG (-2%), CTG (-0,7%), BCM (-3%), SSI (-2,3%), MCH (-0,9%) và GEE (-2,1%).

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn ghi nhận một số điểm sáng giúp kìm hãm đà giảm của chỉ số, bao gồm VIC (+1,4%), STB (+5,5%), LPB (+2,3%), VHM (+0,5%), NVL (+3,2%), HPG (+0,4%) hay TCB (+0,3%).

Đáng chú ý, cổ phiếu VIC của Vingroup tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong phiên, có thời điểm thị giá VIC tăng vượt 200 đồng/cổ phiếu, xác lập đỉnh lịch sử mới của doanh nghiệp. Dù đà tăng sau đó đã thu hẹp, VIC vẫn đóng cửa trong sắc xanh, tạm dừng ở mức 193.700 đồng/cổ phiếu (+1,41%). Đây cũng là giá đóng cửa cao nhất trong lịch sử giao dịch của VIC. Hiện vốn hóa Tập đoàn Vingroup đã đạt xấp xỉ 1,5 triệu tỷ đồng, lớn nhất thị trường trong nước.

Khối ngoại hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với quy mô hơn 400 tỷ đồng, tập trung tại các mã như FPT (-171 tỷ), VCB (-123 tỷ) và MSB (-107 tỷ).

Ở chiều mua, dòng vốn ngoại giải ngân đáng kể vào FUEVFVND (+293 tỷ) và HPG (+291 tỷ).

Minh Khánh

chứng khoán Vingroup Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn vn-index cổ phiếu thanh khoản

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

