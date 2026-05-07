Vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng 'bỏ túi' 2 tỷ USD ngày VN-Index vượt đỉnh

VN-Index thiết lập đỉnh lịch sử mới trong phiên 7/5 không chỉ tạo dấu mốc cho thị trường chứng khoán mà còn giúp khối tài sản của nhiều tỷ phú USD Việt Nam tăng mạnh.

Sau gần 4 tháng, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức bước sang cột mốc mới khi chỉ số VN-Index tăng gần 18 điểm trong phiên 7/5, qua đó xác lập mức kỷ lục mới ở 1.909,1 điểm.

Đà bứt phá của thị trường không chỉ phản ánh trên bảng điện tử mà còn nhanh chóng chuyển hóa thành mức tăng đáng kể trong khối tài sản của nhiều doanh nhân Việt Nam.

Chỉ trong một phiên giao dịch, tài sản của hàng loạt tỷ phú USD trên sàn chứng khoán ghi nhận mức tăng từ hàng chục triệu đến hàng tỷ USD, trong đó vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng "bội thu" nhất.

Tài sản vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng tăng hàng tỷ USD

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tiếp tục là người hưởng lợi lớn nhất từ diễn biến tích cực của thị trường khi cổ phiếu VIC tăng hơn 2% hôm nay, lên 224.000 đồng/cổ phiếu.

Với việc trực tiếp nắm giữ gần 704 triệu cổ phiếu VIC, tương đương hơn 9% vốn điều lệ tập đoàn, giá trị lượng cổ phiếu này của ông Vượng đã tăng gần 3.200 tỷ chỉ trong một phiên, lên khoảng 157.600 tỷ đồng.

Còn theo dữ liệu thời gian thực từ Forbes, tài sản ròng của ông Vượng đã tăng thêm 1,7 tỷ USD trong vòng 24 giờ qua, đạt 35,7 tỷ USD . Với quy mô tài sản này, vị doanh nhân Việt Nam đã trở lại vị trí thứ 62 trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới, đồng thời tiếp tục giữ vững vị thế người giàu nhất Đông Nam Á.

Giá cổ phiếu VIC đang có cơ hội phá đỉnh lịch sử. Ảnh: TradingView.

Đà tăng của VIC cũng kéo theo tài sản của các thành viên trong gia đình ông Vượng đi lên đáng kể.

Bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch HĐQT Vingroup và là vợ ông Vượng - ghi nhận mức gia tăng hơn 204 triệu USD tài sản hôm nay nhờ trực tiếp nắm giữ hơn 341 triệu cổ phiếu VIC. Hiện khối tài sản của bà đạt khoảng 3,9 tỷ USD , xếp thứ 1.116 thế giới.

Trong khi đó, tài sản của bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Hương, đồng thời là Phó chủ tịch Vingroup - cũng tăng thêm 114 triệu USD , nâng tổng tài sản lên 2,8 tỷ USD . Bà Hằng hiện nắm giữ gần 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương gần 3% vốn tập đoàn.

Các đại gia ngân hàng, thép cũng "kiếm bộn"

Đà đi lên của cổ phiếu HDB (+3,4%) và VJC (+0,3%) hôm nay cũng giúp tài sản ròng của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet, tăng thêm 68 triệu USD , lên 4,3 tỷ USD . Hiện bà Thảo xếp thứ 1.016 trong danh sách tỷ phú toàn cầu của Forbes.

Trên sàn chứng khoán, nữ doanh nhân này trực tiếp nắm giữ hơn 47,4 triệu cổ phiếu VJC, tương đương 8,02% vốn hãng bay. Đồng thời, bà còn gián tiếp sở hữu gần 155 triệu cổ phiếu VJC thông qua Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny.

Tại HDBank, bà trực tiếp nắm giữ 131 triệu cổ phiếu HDB và có liên quan tới khoảng 451 triệu cổ phiếu thông qua Sovico Group.

Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long hiện sở hữu khối tài sản ròng 2,8 tỷ USD , theo Forbes. Ảnh: HPG.

Tương tự, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long cũng ghi nhận tài sản tăng thêm 15 triệu USD hôm nay, lên 2,8 tỷ USD . Mức tăng này chủ yếu nhờ cổ phiếu HPG đi lên 0,5% trong phiên, đạt 27.750 đồng/cổ phiếu.

Trong nhóm ngân hàng, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh ghi nhận tài sản tăng thêm 56 triệu USD , lên 2,4 tỷ USD .

Trên sàn chứng khoán, ông Hùng Anh cùng gia đình đang nắm giữ khoảng 1,26 tỷ cổ phiếu TCB, tương đương 17,8% vốn điều lệ ngân hàng. Trong đó, ông cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy trực tiếp sở hữu gần 427 triệu cổ phiếu, còn 3 người con (Hồ Anh Minh, Hồ Thủy Anh và Hồ Minh Anh) nắm giữ tổng cộng hơn 833 triệu cổ phiếu.

Chủ một nhà băng khác là ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank, cũng gia tăng tài sản 46 triệu USD hôm nay, lên 1,2 tỷ USD sau khi giá VPB tăng 0,5% lên 28.150 đồng/cổ phiếu. Hiện cá nhân ông Dũng nắm giữ trực tiếp hơn 328 triệu cổ phiếu VPB.

Chủ tịch Masan trở lại mức an toàn

Cũng trong phiên thị trường chứng khoán vượt đỉnh hôm nay, khối tài sản của Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang đã tăng thêm 59 triệu USD , lên 1,2 tỷ USD .

Tài sản ông Nguyễn Đăng Quang chạm mốc 1,2 tỷ USD . Ảnh: MSN.

Sau nhiều tháng liên tục dao động quanh ngưỡng 1 tỷ USD - cột mốc tối thiểu để duy trì vị thế tỷ phú USD theo xếp hạng của Forbes - mức tăng của cổ phiếu MSN đã giúp ông Quang lấy lại khoảng đệm an toàn.

Hiện ông Quang sở hữu và có liên quan tới gần 446,3 triệu cổ phiếu MSN, tương đương 31,19% vốn doanh nghiệp, đồng thời nắm giữ thêm gần 19 triệu cổ phiếu TCB.

Ước tính, chỉ trong phiên giao dịch ngày 7/5, tổng tài sản của 8 tỷ phú USD Việt Nam đã tăng gần 2,3 tỷ USD .