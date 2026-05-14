Kinh doanh

Con trai ông Phạm Nhật Vượng làm CEO công ty khai thác quặng 5.000 tỷ

  • Thứ năm, 14/5/2026 17:08 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Vinmetal Hà Tĩnh - doanh nghiệp vừa được thành lập với vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng.

CTCP Công nghiệp Vinmetal Hà Tĩnh vừa được thành lập ngày 13/5 với vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp đăng ký 9 ngành nghề kinh doanh, trong đó lĩnh vực chính là khai thác quặng sắt. Ngoài ra, công ty còn hoạt động trong các mảng sản xuất sắt, thép, gang; gia công cơ khí, buôn bán kim loại...

Cơ cấu cổ đông cho thấy CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal - công ty con của Vingroup - góp 4.750 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 95% vốn điều lệ công ty mới. Hai cổ đông còn lại là ông Nguyễn Minh Hồng và ông Đặng Nhật Minh, mỗi người góp 125 tỷ đồng, tương ứng nắm 2,5% vốn.

Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Vinmetal Hà Tĩnh là ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Hiện ông Quân Anh đồng thời giữ chức Tổng giám đốc CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal.

Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Vinmetal Hà Tĩnh là ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vingroup.

Trước đó, tháng 10/2025, Vingroup đã chính thức gia nhập lĩnh vực luyện kim khi thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal với vốn điều lệ ban đầu 10.000 tỷ, sau đó tăng lên 15.000 tỷ đồng.

Theo định hướng công bố, VinMetal tập trung sản xuất thép dân dụng phục vụ xây dựng; thép cán nóng; thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện cùng hạ tầng giao thông tốc độ cao.

Việc tham gia lĩnh vực thép nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn như bất động sản Vinhomes và sản xuất xe điện VinFast. Đồng thời, Vingroup cũng muốn chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng giao thông đang triển khai như tuyến TP.HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Cuối năm 2025, Vingroup đã chính thức khởi động dự án nhà máy thép VinMetal với tổng vốn đầu tư khoảng 80.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công suất giai đoạn 1 đạt khoảng 5-6 triệu tấn/năm. Khi hoàn tất cả 3 giai đoạn, tổng công suất toàn dự án có thể lên tới 20 triệu tấn/năm.

Mới đây, VinMetal và Primetals Technologies - tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới - đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện nhằm triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh.

Theo thỏa thuận, Primetals sẽ đóng vai trò đối tác tích hợp công nghệ tổng thể, tham gia xây dựng và tối ưu hóa giải pháp công nghệ xuyên suốt chuỗi sản xuất từ luyện gang, luyện thép đến cán thép thành phẩm. Tập đoàn này cũng sẽ điều phối và đồng bộ hóa các giao diện kỹ thuật giữa các gói thầu và tổng thầu EPC nhằm đảm bảo tính tích hợp cho toàn tổ hợp.

Con trai ông Phạm Nhật Vượng khởi công nhà máy thép VinMetal

Ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, có mặt tại lễ khởi công 4 dự án lớn của Vingroup thuộc nhóm 6 dự án hơn 128.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh sáng nay.

15:04 19/12/2025

Con trai ông Phạm Nhật Vượng làm Tổng giám đốc công ty thép VinMetal

VinMetal vừa công bố hợp tác với nhà sản xuất thép Pomina, đồng thời bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai ông Phạm Nhật Vượng - làm Tổng giám đốc công ty.

17:16 25/11/2025

Con trai ông Phạm Nhật Vượng tham gia HĐQT VinFast

Ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, đã được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT VinFast từ ngày 20/11.

01:01 22/11/2025

Minh An

  Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

