Con trai ông Phạm Nhật Vượng làm CEO công ty khai thác quặng 5.000 tỷ

Ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Vinmetal Hà Tĩnh - doanh nghiệp vừa được thành lập với vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng.

CTCP Công nghiệp Vinmetal Hà Tĩnh vừa được thành lập ngày 13/5 với vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng . Doanh nghiệp đăng ký 9 ngành nghề kinh doanh, trong đó lĩnh vực chính là khai thác quặng sắt. Ngoài ra, công ty còn hoạt động trong các mảng sản xuất sắt, thép, gang; gia công cơ khí, buôn bán kim loại...

Cơ cấu cổ đông cho thấy CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal - công ty con của Vingroup - góp 4.750 tỷ đồng , tương ứng sở hữu 95% vốn điều lệ công ty mới. Hai cổ đông còn lại là ông Nguyễn Minh Hồng và ông Đặng Nhật Minh, mỗi người góp 125 tỷ đồng , tương ứng nắm 2,5% vốn.

Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Vinmetal Hà Tĩnh là ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Hiện ông Quân Anh đồng thời giữ chức Tổng giám đốc CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal.

Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Vinmetal Hà Tĩnh là ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vingroup.

Trước đó, tháng 10/2025, Vingroup đã chính thức gia nhập lĩnh vực luyện kim khi thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal với vốn điều lệ ban đầu 10.000 tỷ, sau đó tăng lên 15.000 tỷ đồng .

Theo định hướng công bố, VinMetal tập trung sản xuất thép dân dụng phục vụ xây dựng; thép cán nóng; thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện cùng hạ tầng giao thông tốc độ cao.

Việc tham gia lĩnh vực thép nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn như bất động sản Vinhomes và sản xuất xe điện VinFast. Đồng thời, Vingroup cũng muốn chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng giao thông đang triển khai như tuyến TP.HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Cuối năm 2025, Vingroup đã chính thức khởi động dự án nhà máy thép VinMetal với tổng vốn đầu tư khoảng 80.000 tỷ đồng . Theo kế hoạch, công suất giai đoạn 1 đạt khoảng 5-6 triệu tấn/năm. Khi hoàn tất cả 3 giai đoạn, tổng công suất toàn dự án có thể lên tới 20 triệu tấn/năm.

Mới đây, VinMetal và Primetals Technologies - tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới - đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện nhằm triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh.

Theo thỏa thuận, Primetals sẽ đóng vai trò đối tác tích hợp công nghệ tổng thể, tham gia xây dựng và tối ưu hóa giải pháp công nghệ xuyên suốt chuỗi sản xuất từ luyện gang, luyện thép đến cán thép thành phẩm. Tập đoàn này cũng sẽ điều phối và đồng bộ hóa các giao diện kỹ thuật giữa các gói thầu và tổng thầu EPC nhằm đảm bảo tính tích hợp cho toàn tổ hợp.