Con trai ông Phạm Nhật Vượng tham gia HĐQT VinFast

Ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, đã được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT VinFast từ ngày 20/11.

Ông Phạm Nhật Quân Anh (hàng đầu bên trái) chính thức gia nhập HĐQT VinFast. Ảnh: VFS.

Trong thông báo mới nhất, VinFast cho biết ngày 20/11, HĐQT công ty đã thông qua quyết định bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh là Thành viên HĐQT.

Ông Quân Anh là con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, người đồng thời giữ vai trò Tổng giám đốc tại VinFast. Ông Quân Anh tốt nghiệp cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University).

Ông hiện là một trong những lãnh đạo cấp cao tại VinFast. Kể từ khi gia nhập nhà sản xuất xe điện này vào tháng 2/2019, ông đã giữ nhiều vị trí quản lý chủ chốt như Phó chủ tịch, Phó tổng giám đốc thường trực phụ trách Hậu mãi Toàn cầu, và Giám đốc khối Kế hoạch, Điều phối và Kiểm soát Chất lượng.

VinFast cho biết trong các cương vị này, ông Quân Anh đã có đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển mạnh mẽ của công ty, từ giai đoạn nội địa hóa ban đầu đến chiến lược mở rộng toàn cầu.

Trước khi gia nhập VinFast, từ năm 2017 đến 2019, ông Quân Anh cũng từng đảm nhiệm vai trò Phó tổng giám đốc và Phó giám đốc điều hành tại Công ty CP Vinpearl, nơi ông tích lũy nhiều kinh nghiệm trong quản trị vận hành và hoạch định chiến lược trong lĩnh vực dịch vụ và khách sạn.

Sau quyết định bổ nhiệm này, HĐQT VinFast hiện bao gồm 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập.

Bên cạnh thông tin bổ nhiệm nhân sự cấp cao, VinFast cũng vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 với doanh thu tiếp tục tăng trưởng 47% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 18.100 tỷ đồng . Trong đó, doanh thu từ bán xe chiếm phần lớn với 16.695 tỷ, còn lại là doanh thu từ bán phụ tùng, linh kiện và các dịch vụ khác.

Trong quý vừa qua, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bàn giao tổng cộng 38.195 ôtô điện trên toàn cầu, tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 7% so với quý II. Lũy kế 9 tháng, số xe bàn giao trên toàn cầu của VinFast đạt 110.362 chiếc, tăng 149%.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch HĐQT VinFast, cho biết công ty đã trở thành hãng xe đầu tiên tại Việt Nam vượt ngưỡng 100.000 xe bán ra chỉ trong 3 quý đầu tiên của một năm, sau 13 tháng liên tiếp giữ vị trí nhà sản xuất ôtô bán chạy số một cả nước. Nhà sản xuất xe điện Việt Nam cũng lọt Top 8 số lượng đăng ký xe điện tại Ấn Độ trong tháng 10 và Top 5 thương hiệu BEV ở Indonesia trong 9 tháng.

Song song, số lượng xe máy điện và xe đạp điện được công ty bàn giao trong quý III cũng tăng tới 535% so với cùng kỳ năm trước, đạt 120.052 chiếc. So với quý II liền trước, kết quả này cũng tăng 73%.

Lũy kế 9 tháng, công ty đã bàn giao tổng cộng 234.536 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 489% so với cùng kỳ.

Dù doanh thu tăng trưởng tích cực song chi phí giá vốn tiếp tục neo cao khiến hãng xe lỗ gộp 10.168 tỷ đồng trong quý gần nhất. Cùng kỳ năm trước, số lỗ gộp cũng là 2.958 tỷ đồng .

Khấu trừ các loại chi phí và thuế, VinFast lỗ ròng 24.011 tỷ đồng trong quý III, cao hơn so với mức lỗ 13.251 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Như vậy sau 9 tháng kinh doanh, doanh thu của VinFast đạt gần 51.016 tỷ đồng , tương đương hơn 2 tỷ USD . Nhưng doanh nghiệp đã lỗ ròng 62.046 tỷ đồng .

VinFast là hãng xe điện do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm khách hàng khác nhau, đến nay, hãng đã giới thiệu 3 thương hiệu riêng biệt, gồm VinFast, Green Series và Lạc Hồng.

Nằm trong chiến lược mở rộng hoạt động ở thị trường quốc tế, trong quý III vừa qua, VinFast đã ký kết khoản vay 100 triệu USD với Ngân hàng MUFG. Công ty cũng huy động thành công khoản vay 150 triệu USD kỳ hạn 3 năm từ Ngân hàng Barclays, với mục đích hỗ trợ nhu cầu vốn lưu động và kế hoạch đầu tư. Tính đến ngày 30/9, tổng thanh khoản sẵn có của VinFast đạt 3,7 tỷ USD .