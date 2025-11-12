VinFast sắp xây thêm nhà máy tại Ấn Độ?

VinFast lên kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe điện (EV) tại thành phố Chhatrapati Sambhajinagar (bang Maharashtra), với mục tiêu tập trung vào các khu vực phát triển EV chủ lực.

Mẫu xe VF6 được trưng bày tại triển lãm ôtô vào tháng 1 ở New Delhi (Ấn Độ). Ảnh: Reuters.

Tờ địa phương Lokmat Times mới đây cho biết sau khi ra mắt cơ sở sản xuất đầu tiên tại bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ, VinFast đã nghiên cứu hệ sinh thái công nghiệp, vị trí chiến lược và hạ tầng vững chắc của bang Maharashtra, nhằm mở rộng dây chuyền sản xuất tại thị trường ôtô lớn thứ 3 thế giới.

Theo các nguồn tin công nghiệp, khu vực Bidkin DMIC (Hành lang công nghiệp Delhi - Mumbai) đã lọt vào danh sách các địa điểm ưu tiên cho dự án.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao thành phố lưu ý rằng khu DMIC hiện có không gian hạn chế, tuy nhiên "khu đất công lân cận có thể đủ chỗ để triển khai dự án".

Vào ngày 9/11, ông Phạm Sanh Châu, Tổng giám đốc VinFast khu vực châu Á, đã gặp Thủ hiến Devendra Fadnavis để thảo luận về các khoản đầu tư tiềm năng cũng như kế hoạch hợp tác dài hạn trong lĩnh vực xe điện.

Các nhà đầu tư tại thành phố bày tỏ sự hoan nghênh đối với kế hoạch mới của VinFast, đồng thời nhận định bước đi này sẽ tạo ra cơ hội việc làm mới trên toàn bang Maharashtra.

Hiện, Sở Công nghiệp Ấn Độ đang tích cực thúc đẩy các dự án năng lượng xanh và sản xuất bền vững, vì vậy sự tham gia của VinFast đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực biến Maharashtra trở thành "Trung tâm xe điện của Ấn Độ".

"Chúng tôi chào đón VinFast đến Bidkin DMIC, Thành phố AURIC - tương lai là trung tâm sản xuất xe điện của Ấn Độ!", các doanh nhân từ Sambhajinagar gửi lời chào đón trên mạng xã hội.

Ngày 4/8, VinFast đã chính thức vận hành nhà máy mới tại Ấn Độ, đây cũng là cơ sở sản xuất đầu tiên của hãng ở nước ngoài.

Hiện, nhà máy của hãng được đặt tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ, có công suất ban đầu là 50.000 xe điện/năm và có thể mở rộng lên tới 150.000 xe. Những mẫu xe đầu tiên được sản xuất tại đây là 2 mẫu SUV điện cao cấp VF 7 và VF 6.

Dù các đơn hàng từ nhiều quốc gia khác có thể giúp nhà máy VinFast ở Ấn Độ trở thành trung tâm xuất khẩu trong tương lai, trước mắt, hãng sẽ tập trung vào các khách hàng Ấn Độ.

Năm ngoái, VinFast đã đạt được thỏa thuận với chính quyền bang Tamil Nadu để đầu tư 500 triệu USD trong vòng 5 năm, và hướng tới tổng mức đầu tư lên tới 2 tỷ USD .