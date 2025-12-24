Xuất khẩu điện thoại, linh kiện cuối năm giảm mạnh

Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện có mặt trong danh sách các nhóm hàng xuất khẩu giảm mạnh tháng 11, với mức sụt giảm hơn 21%.

Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 11 giảm 21,5%, đạt 3,99 tỷ USD. Ảnh: Việt Linh.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa tháng 11 nước ta ước đạt 39,1 tỷ USD , giảm 7% so với tháng trước. Xét về số tuyệt đối, quy mô hàng hóa xuất khẩu trong 11 tháng đã tăng tới 59,8 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và có 10 nhóm hàng tăng trên 1 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, dẫn đầu là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 31,7 tỷ USD ; chiếm tới 53% mức tăng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Trong 11 tháng, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Mỹ đạt 37,9 tỷ USD , tăng 81%, tương đương gần 17 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 15,3 tỷ USD (tăng 38%), EU đạt 9,9 tỷ USD (tăng 11%), Hong Kong (Trung Quốc) đạt 9,7 tỷ USD (tăng 31%) và Hàn Quốc đạt 7,8 tỷ USD (tăng 52%).

Số liệu cũng cho thấy có 4 nhóm hàng trị giá xuất khẩu giảm mạnh trên 20% so với tháng trước, bao gồm nhóm hàng dầu thô giảm 34%, hàng rau quả giảm 24%, điện thoại các loại và linh kiện giảm 22% và hóa chất giảm 21%.

Cụ thể, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 11 chỉ đạt xấp xỉ 4 tỷ USD , giảm sâu so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 11 tháng, xuất khẩu nhóm hàng này vẫn đạt 52,7 tỷ USD , tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu thị trường cho thấy sự phân hóa rõ nét. Theo đó, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện chủ yếu sang các thị trường như Trung Quốc đạt 13,4 tỷ USD (giảm nhẹ 2%); Mỹ đạt 9,4 tỷ USD (tăng 1%) và EU đạt 6,6 tỷ USD (tăng 9%). Đáng chú ý, một số thị trường mới nổi như Ấn Độ và Nhật Bản lại ghi nhận mức tăng khá cao, lần lượt 24% và 19%.

Về nhập khẩu hàng hóa tháng 11, kim ngạch ước đạt 38 tỷ USD , giảm nhẹ 4% so với tháng trước. Trong đó, nhóm hàng ghi nhận mức giảm mạnh nhất là điện thoại các loại và linh kiện, đạt 853 triệu USD , giảm 29%, tương ứng giảm 355 triệu USD .

Lũy kế 11 tháng, nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 409,6 tỷ USD , tăng 18%, tương ứng tăng 63,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có tới 48/53 nhóm hàng chủ lực có trị giá đạt trên 1 tỷ USD , 16 nhóm hàng có trị giá đạt trên 5 tỷ USD và 2 nhóm hàng đạt trên 50 tỷ USD .

Đồng thời, nhập khẩu cũng ghi nhận 44/53 nhóm hàng có trị giá nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, bao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng…