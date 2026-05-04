Giá vàng trong nước tăng trở lại

So với trước kỳ nghỉ lễ, giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn đã tăng thêm 600.000 đồng cho mỗi lượng.

Giá vàng trong nước đã nhích tăng ngay phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng 4/5, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 163,6 - 166,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức tăng thêm 600.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên của thứ tư tuần trước (29/4) - ngày cuối trước khi thị trường bước vào đợt nghỉ lễ 4 ngày.

Cùng thời điểm, các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng tương đương SJC, để bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.

Đây là đợt tăng giá hiếm hoi của mặt hàng này. Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng đã liên tục đi xuống trong nguyên một tháng trở lại đây. Từ vùng giá cao 177 triệu đồng/lượng (bán ra), vàng miếng đã rớt thẳng xuống đáy 166 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm tới 11 triệu đồng/lượng (-6%) chỉ trong một tháng.

GIÁ VÀNG MIẾNG ĐÃ NHÍCH TĂNG Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.6 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.6

Đối với vàng nhẫn, các doanh nghiệp cũng điều chỉnh tăng trong phiên sáng nay. Công ty SJC đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ lên 163,1 - 166,1 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng mỗi lượng so với phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ.

Trong khi đó, Phú Quý và PNJ chủ yếu giữ vàng nhẫn đi ngang, ở mức 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Riêng DOJI tăng giá vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng thêm 600.000 đồng để neo tại vùng giá giao dịch ngang bằng với vàng miếng SJC. Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 đang giao dịch ở mức 165 - 166,5 triệu đồng/lượng, tức tăng nửa triệu đồng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đưa giá vàng nhẫn lên 163,6 - 166,5 triệu đồng/lượng.

Còn tại thị trường quốc tế, sau cú tăng nhẹ lên 4.626 USD /ounce, giá vàng thế giới hiện cũng đã suy yếu, trở về vùng dưới 4.600 USD /ounce. Vàng đối mặt với những thách thức khó khăn khi giá dầu tăng vọt làm bùng phát lại áp lực lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương phải xem xét lại thời điểm nới lỏng tiền tệ, thậm chí cân nhắc tăng lãi suất.

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), tổng nhu cầu vàng đã tăng 2% trong quý I/2026 so với cùng kỳ năm ngoái, lên 1.231 tấn, trong khi giá trị tăng vọt lên 74% lên mức kỷ lục 193 tỷ USD . Sự tăng vọt về nhu cầu vàng vật chất, đặc biệt là từ châu Á, cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang tìm đến vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro trước bất ổn.