Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng giảm liên tục, người mua ôm 'cục đắng'

  • Thứ ba, 5/5/2026 09:58 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Trong phiên giao dịch sáng nay (5/5), giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm hơn 1 triệu đồng mỗi lượng, kéo giá bán ra xuống vùng 165 triệu đồng/lượng, người mua lỗ nặng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 5/5. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 5/5, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước (4/5). Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá vàng miếng đã liên tục giảm trong hơn một tháng qua. Tính trong giai đoạn này, vàng miếng đã rớt giá khoảng 12 triệu đồng mỗi lượng. Mức giảm này cộng thêm chênh lệch giá mua - bán khiến người mua vàng một tháng qua đang chịu khoản lỗ lên tới 15 triệu đồng/lượng.

Không chỉ SJC, hàng loạt doanh nghiệp lớn trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng giảm mạnh giá vàng miếng sáng nay, hiện đều đưa giá mặt hàng này về vùng 165 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG LIÊN TỤC DÒ ĐÁY 1 THÁNG QUA
Nguồn: SJC.
Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162
Giá bán ra
172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165

Đối với vàng nhẫn, biên độ giảm giá cũng lên tới cả triệu đồng mỗi lượng trong sáng nay. Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ quanh mức 161,5 - 164,5 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn của thương hiệu Phú Quý và DOJI cũng rớt xuống vùng 162 - 165 triệu/lượng; PNJ giao dịch ở 161,7 - 164,7 triệu đồng.

Riêng giá vàng nhẫn 999 của Công ty Mi Hồng ghi nhận mức giảm nhẹ hơn, khoảng 500.000 đồng so với hôm qua để lùi xuống vùng 162,5 - 164 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm sâu chủ yếu do chịu áp lực từ sự suy yếu của giá vàng thế giới. Trước khi tăng 14 USD mỗi ounce, lên 4.536 USD ở thời điểm hiện tại, trong phiên giao dịch rạng sáng nay (giờ Việt Nam), kim loại quý thế giới đã giảm mạnh 60 USD mỗi ounce, xuống thấp nhất ở mức 4.508 USD.

Giá vàng quốc tế giảm do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh hơn và giá dầu tăng vọt gây áp lực lên kim loại quý bất chấp rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao. Thêm vào đó, những dữ liệu kinh tế của Mỹ tích cực cũng là tác nhân khiến giá vàng thế giới giảm.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới rơi vào khoảng 144,2 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng trong nước tới gần 21 triệu đồng/lượng.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Giá vàng thế giới rớt mạnh

Dưới áp lực của đồng USD, giá vàng thế giới sụt giảm hơn 90 USD chỉ trong vài giờ trong phiên giao dịch mới nhất.

5 giờ trước

Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới hiện trồi sụt quanh vùng giá thấp 4.520-4.530 USD/ounce, dù trong phiên từng ghi nhận nhịp phục hồi mạnh mẽ.

16 giờ trước

Giá vàng trong nước tăng trở lại

So với trước kỳ nghỉ lễ, giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn đã tăng thêm 600.000 đồng cho mỗi lượng.

28:1703 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng PNJ vàng miếng vàng nhẫn giá vàng trong nước giá vàng thế giới giá vàng quốc tế SJC Bảo Tín Minh Châu Mi Hồng

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang lien tuc lao doc, co nen dau tu? hinh anh

Giá vàng liên tục lao dốc, có nên đầu tư?

18:17 2/5/2026 18:17 2/5/2026

0

Giá vàng gần đây liên tục lao dốc, "bốc hơi" khoảng 25 triệu đồng/lượng sau 3 tháng, nhiều nhà đầu tư băn khoăn có nên xuống tiền mua gom lúc này?

Gia vang the gioi ngay cang kho doan hinh anh

Giá vàng thế giới ngày càng khó đoán

08:47 4/5/2026 08:47 4/5/2026

0

Giá vàng thế giới biến động như tàu lượn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bắt đầu chiến dịch hỗ trợ các tàu mắc kẹt ở eo biển Hormuz.

Ke hoach 'vet sach' thi truong cua Vinhomes hinh anh

Kế hoạch 'vét sạch' thị trường của Vinhomes

3 giờ trước 11:20 5/5/2026

0

Các doanh nghiệp bất động sản nhà ở đồng loạt đặt kế hoạch tăng trưởng cao cho năm 2026, trong đó kế hoạch của Vinhomes vượt trội về quy mô khi chiếm gần 3/4 doanh thu và phần lớn lợi nhuận ngành.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý