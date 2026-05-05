Giá vàng giảm liên tục, người mua ôm 'cục đắng'

Trong phiên giao dịch sáng nay (5/5), giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm hơn 1 triệu đồng mỗi lượng, kéo giá bán ra xuống vùng 165 triệu đồng/lượng, người mua lỗ nặng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 5/5. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 5/5, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước (4/5). Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá vàng miếng đã liên tục giảm trong hơn một tháng qua. Tính trong giai đoạn này, vàng miếng đã rớt giá khoảng 12 triệu đồng mỗi lượng. Mức giảm này cộng thêm chênh lệch giá mua - bán khiến người mua vàng một tháng qua đang chịu khoản lỗ lên tới 15 triệu đồng/lượng.

Không chỉ SJC, hàng loạt doanh nghiệp lớn trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng giảm mạnh giá vàng miếng sáng nay, hiện đều đưa giá mặt hàng này về vùng 165 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG LIÊN TỤC DÒ ĐÁY 1 THÁNG QUA Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165

Đối với vàng nhẫn, biên độ giảm giá cũng lên tới cả triệu đồng mỗi lượng trong sáng nay. Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ quanh mức 161,5 - 164,5 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn của thương hiệu Phú Quý và DOJI cũng rớt xuống vùng 162 - 165 triệu/lượng; PNJ giao dịch ở 161,7 - 164,7 triệu đồng.

Riêng giá vàng nhẫn 999 của Công ty Mi Hồng ghi nhận mức giảm nhẹ hơn, khoảng 500.000 đồng so với hôm qua để lùi xuống vùng 162,5 - 164 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm sâu chủ yếu do chịu áp lực từ sự suy yếu của giá vàng thế giới. Trước khi tăng 14 USD mỗi ounce, lên 4.536 USD ở thời điểm hiện tại, trong phiên giao dịch rạng sáng nay (giờ Việt Nam), kim loại quý thế giới đã giảm mạnh 60 USD mỗi ounce, xuống thấp nhất ở mức 4.508 USD .

Giá vàng quốc tế giảm do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh hơn và giá dầu tăng vọt gây áp lực lên kim loại quý bất chấp rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao. Thêm vào đó, những dữ liệu kinh tế của Mỹ tích cực cũng là tác nhân khiến giá vàng thế giới giảm.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới rơi vào khoảng 144,2 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng trong nước tới gần 21 triệu đồng/lượng.