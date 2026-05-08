Giá vàng thế giới lấy lại đà tăng

Giá vàng thế giới diễn biến tích cực khi xuất hiện các cuộc xung đột mới bùng phát giữa Mỹ và Iran. Giá dầu cũng tăng trở lại sau các phiên hạ nhiệt trước đó.

Trong phiên giao dịch ngày 7/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới có thời điểm tăng hơn 170 USD chỉ trong vài giờ. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 7/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay khởi động với cú bật tăng từ 4.544 USD /ounce lên 4.716 USD /ounce, tức tăng hơn 170 USD chỉ trong vài giờ. Đến giữa phiên, kim loại quý có thời điểm giảm nhẹ xuống 4.690 USD /ounce nhưng nhanh chóng lấy lại đà tăng trên 4.720 USD .

Chốt phiên giao dịch vừa qua, giá kim quý chỉ giảm nhẹ 5,3 USD xuống 4.685,6 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ gần như đi ngang ở mức 4.709,9 USD /ounce.

Còn hiện tại, vàng đã tăng thêm 44,8 USD và giao dịch quanh 4.730 USD /ounce. Như vậy, tính từ đầu tuần đến nay, kim loại quý đã tăng khoảng 1,9%.

Đáng chú ý, giá dầu thô thế giới cũng tăng trở lại sau cú trượt mạnh trong 2 ngày vừa qua. Cụ thể, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 1,5% lên 101,5 USD /thùng và hợp đồng tương lai cũng tăng 1,4% lên quanh 101 USD /thùng.

Trong khi đó, giá dầu WTI tại Mỹ tăng 1,2% lên khoảng 96 USD /thùng, còn hợp đồng tương lai loại dầu này nhích thêm 1,13% lên 95,8 USD /thùng.

Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran ngày 7/5 tuyên bố Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi mở các đợt tấn công nhắm vào tàu hàng và tàu chở dầu của Iran tại khu vực eo biển Hormuz, theo Reuters.

Phía Tehran cho biết một tàu chở dầu Iran di chuyển từ vùng biển gần Jask hướng tới eo Hormuz đã trở thành mục tiêu của Mỹ. Còn một tàu khác đang tiến vào khu vực đối diện cảng Fujairah của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng bị tấn công.

Chưa dừng lại, Iran còn cáo buộc Mỹ phối hợp với một số quốc gia trong khu vực tiến hành các đòn đánh vào nhiều địa điểm ở miền Nam nước này.

Đáng chú ý, các cuộc xung đột mới bùng phát trong bối cảnh Washington đang chờ phản hồi từ Tehran về đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt giao tranh.

Mặt khác, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, Beth Hammack, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng bà kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất ổn định trong thời gian dài, khi nền kinh tế vẫn đối mặt với mức độ bất định đáng kể.

Giới đầu tư hiện chờ báo cáo việc làm hàng tháng của Mỹ công bố vào cuối ngày để đánh giá định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,8% lên 79,1 USD /ounce; bạch kim tăng 0,5% lên 2.032,7 USD /ounce; trong khi palladium tăng 0,1% lên 1.482,5 USD /ounce.