Giá dầu về đáy hai tuần

Giá dầu và vàng thế giới biến động trong phiên giao dịch đang diễn ra khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát các diễn biến mới tại Trung Đông và tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Thị trường năng lượng và kim loại quý biến động mạnh sau khi xuất hiện thông tin Washington và Tehran đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá dầu thô Brent giao tháng 7 đã tăng 0,91% lên 102,19 USD /thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 6 cũng tăng 1,23% lên 96,25 USD /thùng, theo Reuters.

Dù ghi nhận mức tăng trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá cả hai loại dầu thô phổ biến nhất thế giới này vẫn đang dao động quanh vùng thấp nhất 2 tuần trở lại đây.

Trước đó, giá cả 2 hợp đồng dầu thô này đều đã ghi nhận cú "sập" mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ cho biết sẽ tạm dừng ngắn hạn chiến dịch hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz, với lý do Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận toàn diện với Iran.

Sau thông báo này của Tổng thống Mỹ, giá dầu thô Brent đã rơi một mạch từ vùng 115 USD /thùng xuống 100 USD , còn dầu thô WTI rơi từ vùng 105 USD /thùng về 95 USD .

Theo Axios, Mỹ và Iran đang đàm phán một biên bản ghi nhớ gồm 14 điều khoản để kết thúc chiến sự và mở đường cho các cuộc thương lượng tiếp theo.

Iran hôm 7/5 xác nhận đang xem xét đề xuất hòa bình từ Mỹ. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, thỏa thuận này vẫn chưa giải quyết được các yêu cầu then chốt từ Washington, bao gồm việc Tehran phải đình chỉ chương trình hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz.

Tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran sẽ bị “ném bom ở mức độ cao hơn nhiều” nếu không chấp nhận thỏa thuận hòa bình.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ sẽ kết thúc nếu Iran đồng ý với các điều khoản đã được thống nhất.

Ông cũng cho biết nếu đạt được thỏa thuận, lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ tại các cảng Iran ở Vịnh Oman sẽ được dỡ bỏ, qua đó cho phép eo biển Hormuz mở cửa trở lại cho hoạt động thương mại quốc tế.

Các chuyên gia cho rằng diễn biến của xung đột sẽ ảnh hưởng lớn tới triển vọng kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng neo cao có thể khiến lạm phát kéo dài.

Ông Scott Chronert, chiến lược gia cổ phiếu Mỹ tại Citi, nhận định việc giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài sẽ tác động tiêu cực tới kỳ vọng tăng trưởng và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong khi đó, các quan chức Fed cảnh báo xung đột tại Trung Đông đang làm gia tăng nguy cơ xuất hiện cú sốc lạm phát mới, đồng thời gây áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng thế giới giao ngay hưởng lợi từ chiến sự hạ nhiệt đã tăng vượt mốc 4.700 USD /ounce, trong khi giá bạc cũng tăng vượt 77 USD .

Ở chiều dữ liệu kinh tế, báo cáo việc làm quốc gia của ADP cho thấy khu vực tư nhân Mỹ tạo thêm nhiều việc làm hơn dự báo trong tháng 4. Giới đầu tư hiện chờ báo cáo việc làm chính thức của Mỹ công bố ngày 9/5 để đánh giá sức khỏe nền kinh tế và khả năng Fed điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới.

Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số chính của Mỹ đồng loạt lập đỉnh mới trong phiên 6/5, trong khi đồng USD và giá dầu từng giảm sau thông tin tích cực về tiến trình đàm phán Mỹ - Iran.

Trong khi đó, SPDR Gold Trust - quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - cho biết lượng vàng nắm giữ đã giảm 0,2% xuống còn 942,5 tấn trong phiên 6/5.