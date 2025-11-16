C.P. hụt thu ở Việt Nam

CP Foods thất thu tại Việt Nam khi doanh thu 9 tháng giảm 17%, trở thành thị trường duy nhất kéo tụt kết quả kinh doanh toàn tập đoàn.

C.P. Việt Nam đang vận hành 21 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản; sơ chế bắp; chế biến thủy sản, thịt. Ảnh: CPV.

Charoen Pokphand Foods - CP Foods (CPF) - công ty mẹ của C.P. Việt Nam - vừa công bố kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2025.

Cụ thể, thị trường Việt Nam chỉ đem về 22,8 tỷ baht trong quý III (khoảng 700 triệu USD ), giảm 20% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng vừa rồi, doanh thu tại Việt Nam của đại gia Thái Lan đạt 76,6 tỷ baht (khoảng 2,36 tỷ USD ), giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam cũng là thị trường duy nhất ghi nhận đà sụt giảm, qua đó kéo doanh thu hợp nhất của tập đoàn Thái Lan giảm 0,4% còn 430 tỷ baht ( 13,27 tỷ USD ). Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ 2 của CPF, đóng góp 18% tổng doanh thu, chỉ sau Thái Lan.

Trái ngược với thị trường Việt Nam, doanh thu tại Thái Lan của tập đoàn này đã tăng 2%, thị trường Trung Quốc bứt tốc 36%, còn các thị trường khác tăng 1%.

Tại Việt Nam, mảng chăn nuôi vẫn là trụ cột khi mang về 51,1 tỷ baht ( 1,58 tỷ USD ) nhưng đã giảm 18% so với cùng kỳ. Mảng thức ăn chăn nuôi đạt 19,4 tỷ baht ( 600 triệu USD ), giảm 18%; còn mảng thực phẩm ghi nhận 6,1 tỷ baht ( 190 triệu USD ), giảm 3%.

CPF lý giải đà giảm đến từ việc giá heo hơi trong quý III/2025 rơi mạnh xuống còn 58.812 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với mức 68.449 đồng/kg của quý II và 65.409 đồng/kg của quý I.

Dù vậy, với quy mô hiện tại, CPF vẫn ở vị thế vượt trội so với nhiều doanh nghiệp nội địa cùng ngành như Dabaco, Vĩnh Hoàn, BAF Việt Nam hay Vissan.

CP FOODS SỤT GIẢM DOANH THU TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM KQKD của CPF; Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2025 II II Doanh thu tỷ baht 27.6 26.1 22.8

Hồi tháng 3, theo nguồn tin từ Bloomberg, ông Prasit Boondoungprasert, Giám đốc điều hành CPF, cho biết các cơ quan chức năng tại Việt Nam đã bắt đầu xem xét hồ sơ IPO của công ty này sau thời gian dài "giậm chân tại chỗ". Ông khẳng định quá trình IPO sẽ được kích hoạt ngay khi có sự chấp thuận từ phía nhà chức trách.

Theo ông Prasit, Việt Nam sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của CP Foods trong nhiều năm tới, nhờ vào nền kinh tế tăng trưởng nhanh và dân số đông. Việc niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam không chỉ giúp tập đoàn huy động thêm nguồn vốn mà còn củng cố vị thế thương hiệu trong khu vực.

Tại Việt Nam, C.P. Việt Nam sở hữu 21 nhà máy sản xuất, bao gồm các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản; sơ chế bắp; chế biến thực phẩm từ thủy sản và thịt.

Hàng năm, các nhà máy này cung cấp ra thị trường hơn 6,8 triệu con heo thịt, 750 triệu quả trứng, hơn 66 triệu con gà thịt và xuất khẩu thực phẩm chế biến thủy sản trên 20.000 tấn sang thị trường các nước như Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu.

Ở khâu phân phối, ngoài hợp tác với các hệ thống bán lẻ lớn, C.P cũng đang tự vận hành 3 chuỗi cửa hàng tại Việt Nam là C.P Fresh Shop, C.P Fresh Mart và Five Star. Trong đó, cả hai thương hiệu Fresh Shop và Fresh Mart có khoảng 100 cửa hàng, chuyên bán thịt tươi sống và thực phẩm chế biến; còn thương hiệu gà rán Five Star có khoảng 1.000 cửa hàng trên toàn quốc.