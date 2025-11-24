Toàn cảnh tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sắp thông xe

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau với tổng mức đầu tư khoảng 27.523 tỷ đồng được chia thành 2 dự án thành phần: Cần Thơ - Hậu Giang dài hơn 37 km và Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73 km. Dự án khởi công vào tháng 1/2023 và dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Trong ảnh là nút giao IC2 đã hoàn thành cơ bản các hạng mục chính. Đây là điểm đầu của cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thuộc địa phận thành phố Cần Thơ.