Toàn cảnh tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sắp thông xe

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau với tổng mức đầu tư khoảng 27.523 tỷ đồng được chia thành 2 dự án thành phần: Cần Thơ - Hậu Giang dài hơn 37 km và Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73 km. Dự án khởi công vào tháng 1/2023 và dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Trong ảnh là nút giao IC2 đã hoàn thành cơ bản các hạng mục chính. Đây là điểm đầu của cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thuộc địa phận thành phố Cần Thơ.
Hướng tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
So sánh với thời điểm chụp vào giữa tháng 3/2025, có thể thấy sau 8 tháng, đường Vành đai phía tây Cần Thơ kết nối với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã được nhà thầu hoàn thiện phần thảm nhựa, đang chờ thi công các hạng mục phụ như vạch kẻ đường, hệ thống chiếu sáng.
Nút giao IC2 kết nối cao tốc Cần Thơ - Cà Mau với đường Vành đai phía tây Cần Thơ đã hoàn thiện cơ bản các hạng mục chính so với 8 tháng trước.
Các nhánh đường dẫn lên xuống cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã hoàn thiện thảm nhựa, hộ lan, chờ sơn vạch kẻ đường.
Toàn cảnh gần 7 km tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn từ điểm đầu đến Quốc lộ 1 nhìn từ trên cao.
Các phương tiện cơ giới của nhà thầu thi công có thể đi xuyên suốt để cung cấp nguyên vật liệu thi công.
Thời điểm giữa trưa, các công nhân tại đây vẫn miệt mài thi công hạng mục taluy âm phần đường dẫn lên xuống cao tốc.
So với thời điểm cách đây 8 tháng, nút giao của tuyến cao tốc này với Quốc lộ 61 không có sự khác biệt quá lớn, các nhánh đường dẫn ra vào Quốc lộ 61 vẫn chưa triển khai cấp phối đá dăm đồng bộ.
Hạng mục cầu vượt qua Quốc lộ 61 đã hoàn thiện thảm nhựa, lắp dải phân cách phần đường dẫn đang được đắp đất, cấp phối đá dăm.
Nút giao hình hoa thị với cao tốc Cần Thơ - Châu Đốc - Sóc Trăng đã được triển khai thi công xong phần lao lắp dầm cầu, bê tông bản mặt cầu. Trên tuyến chính đang được nhà thầu khẩn trương thi công thảm nhựa.
Hàng trăm máy móc và công nhân trên công trường vẫn miệt mài thi công trong thời tiết mưa liên tục kéo dài.
Tại điểm cuối của dự án đoạn qua xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau, hàng trăm máy móc và công nhân khẩn trương tranh thủ thảm nhựa nền đường khi thời tiết bắt đầu hửng nắng.
Ông Trần Văn Thi (Giám đốc BQLDA Mỹ Thuận) cho biết đến ngày 1/11, dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã hoàn thành 77,7% giá trị hợp đồng, tăng 8,5% so với thời điểm Bộ trưởng Xây dựng kiểm tra vào tháng 7, tương ứng khối lượng thi công tăng hơn 1.500 tỷ đồng.
Riêng đoạn ưu tiên thông tuyến đạt khoảng 84,8%, các hạng mục chính như xử lý nền đất yếu, đắp nền, thi công cầu, cống và thảm bê tông nhựa đều ghi nhận tiến độ rõ rệt.
Đến nay, công tác thi công cống trên tuyến đã đạt 94%; toàn bộ 95 cầu đã hoàn thành bản mặt, trong đó 19 cầu đã được thảm bê tông nhựa.
Các hạng mục nền đường, cấp phối đá dăm và thảm mặt đường đang được triển khai cuốn chiếu, phấn đấu hoàn thành phần móng trong tháng 11 và hoàn thiện toàn bộ lớp bê tông nhựa cùng hệ thống an toàn giao thông (hộ lan, sơn kẻ đường, biển báo...) trước ngày 19/12.
Trên toàn bộ dự án, BQLDA Mỹ Thuận đã huy động 1.297 thiết bị, 190 mũi thi công làm việc liên tục "3 ca, 4 kíp", đồng thời bố trí cán bộ kỹ thuật thường trực tại hiện trường để kịp thời đôn đốc, xử lý các phát sinh, bảo đảm tiến độ nghiệm thu và thanh toán.
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh phải sớm đưa tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vào khai thác. Dự án có ý nghĩa chiến lược trong phát triển hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực.
