Cần Thơ sáp nhập 3 công ty xổ số kiến thiết

TP Cần Thơ đề xuất sáp nhập 3 công ty Xổ số kiến thiết để tinh gọn bộ máy, song vẫn giữ 3 ngày phát hành vé nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách và việc làm địa phương.

Sau sáp nhập Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ có vốn điều lệ gần 1.605 tỷ đồng. Ảnh: Đình Tuyển/Báo Thanh Niên.

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành phương án tổng thể sắp xếp, cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh, 3 công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng đều là doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước, có mô hình hoạt động, ngành nghề kinh doanh tương đồng nên sẽ sáp nhập thành một nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tinh gọn bộ máy, đầu mối trong tổ chức quản lý.

Tuy nhiên, các công ty này đều đang có đóng góp lớn cho thu ngân sách địa phương mỗi năm. Dự kiến năm 2026 đóng góp khoảng 25% tổng thu ngân sách của thành phố, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Do đó, sau sáp nhập, phương án đề xuất vẫn giữ số lượng 3 ngày phát hành vé (3 ngày mở thưởng) như trước đây. Cụ thể, ngày thứ Tư với xổ số Cần Thơ, Sóc Trăng và thứ Bảy với xổ số Hậu Giang. Do trùng thứ Tư nên địa phương kiến nghị Bộ Tài chính sắp xếp sang một ngày khác phù hợp và giữ tên Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang cho từng ngày phát hành.

Sau sáp nhập, tổng vốn điều lệ của công ty đạt gần 1.605 tỷ đồng , quy mô doanh nghiệp tăng lên do đó đề xuất mô hình quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc. Trụ sở chính Công ty đặt tại Cần Thơ, có 2 chi nhánh tại Sóc Trăng và Hậu Giang.

TP Cần Thơ hiện có 20 doanh nghiệp Nhà nước, trong đó gồm 6 doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Sông Hậu, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sóc Trăng).

Theo phương án sắp xếp, thành phố Cần Thơ cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước theo nguyên tắc: Doanh nghiệp Nhà nước chỉ tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu mang tính chiến lược; những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực cần thiết mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư...