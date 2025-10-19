Lý do trúng số giải đặc biệt 2 tỷ đồng nhưng không được nhận thưởng

Một người dân ở Quảng Ngãi mua vé số của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai và trúng giải độc đắc 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, tờ vé số bị rách một phần ở giữa nên không được nhận thưởng.

Ngày 19/10, anh P.D.L. (45 tuổi, trú xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết anh đã thuê luật sư để có thể khởi kiện ra tòa yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai trả thưởng cho tờ vé số trúng giải đặc biệt vào ngày 26/9.

Trúng đặc biệt nhưng không thể nhận giải thưởng

Theo anh L., ngày 25/9, anh có mua một tờ vé số ký hiệu K39-25, với dãy số dự thưởng là 996946 của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai, tờ vé mở thưởng ngày 26/9. Trên đường đi làm về, anh L. đứng lại trú mưa và lấy thuốc lá trong túi quần ra hút. Do tay ướt, anh đã làm rách tờ vé số. Phần bị rách nằm ở giữa tờ vé số tạo thành lỗ thủng.

Ngày 26/9, tờ vé số của anh L. đã trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng . Ngày 2/10, anh mang tờ vé số đến Văn phòng đại diện Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (tại tỉnh Quảng Ngãi) để làm thủ tục nhận thưởng. Sau đó, tờ vé số được thu nhận, chuyển lên công ty (đóng ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Ngày 8/10, đại diện Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai mời anh L. đến văn phòng đại diện của công ty tại Quảng Ngãi để làm việc.

Tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách tạo lỗ thủng ở giữa khiến anh L. chưa thể nhận thưởng.

Theo biên bản buổi làm việc, đại diện Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai cho rằng, tờ vé số bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đã bị mất. Do đó, công ty xác định tờ vé số này không đủ điều kiện nhận thưởng theo Thông tư số 75 của Bộ Tài chính.

Sau đó, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai đã lập biên bản hoàn trả tờ vé số cho anh L. Không đồng ý với kết luận trên, anh L. đề nghị Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai thành lập hội đồng thẩm tra, giám định tờ vé số để trả thưởng theo quy định.

Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, anh L. chưa nhận được thêm thông tin phản hồi của công ty xổ số.

Theo anh L., dù tờ vé số bị rách, nhưng các dãy số và ký hiệu không bị ảnh hưởng nên vẫn đủ điều kiện nhận thưởng. Do đó, anh đã thuê luật sư để có thể khởi kiện vụ việc ra tòa án.

Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai nói gì?

Liên quan tới vụ việc, ông Trương Văn Thiêng, Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai, cho biết đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh phản ánh của khách hàng và tính hợp lệ của tờ vé số.

Theo ông Thiêng, dựa trên tình trạng tờ vé và đối chiếu với Thông tư 75 thì tờ vé này không đủ điều kiện nhận thưởng. Tuy nhiên, để đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng, công ty đang thực hiện quy trình xử lý, đảm bảo khách quan, chặt chẽ và thỏa mãn cho khách hàng. Công ty đã cử đoàn công tác đến Quảng Ngãi làm việc với khách hàng và các bên có liên quan.

Anh L. với tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách.

Về quy trình, ông Thiêng thông tin công ty sẽ cho khách hàng giải trình về nguyên nhân tờ vé số bị rách. Nội dung giải trình và tờ vé số sẽ được chuyển cho cơ quan công an cùng chính quyền địa phương thẩm định tính xác thực và tính thật - giả của tờ vé.

Cùng với đó, công ty cũng sẽ tổng hợp toàn bộ ý kiến báo cáo Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai và báo cáo UBND tỉnh Gia Lai cho ý kiến giải quyết vụ việc.

Ông Thiêng nhấn mạnh sẽ làm việc trên tinh thần bình tĩnh, cẩn trọng, bảo vệ tối đa quyền lợi khách hàng trong phạm vi các quy định pháp luật. Ở góc độ doanh nghiệp, công ty rất vui mừng khi có khách hàng trúng thưởng với giải cao, điều đó giúp nâng cao uy tín công ty.

Với trường hợp này, ông Thiêng cũng chia sẻ, phải xử lý sao cho khách hàng được thỏa mãn, bởi đây là tài sản lớn của người dân, bên cạnh đó cần xét tới yếu tố vị trí rách của tờ vé này không ảnh hưởng đến hàng số và hàng số vẫn còn nguyên.