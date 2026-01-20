Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cần Thơ sắp hợp nhất 3 công ty xổ số

  • Thứ ba, 20/1/2026 11:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Năm 2026, Cần Thơ dự kiến thoái vốn Nhà nước tại 3 doanh nghiệp, hợp nhất 3 công ty xổ số.

Để triển khai thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, UBND TP Cần Thơ xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng hơn 10% và phấn đấu 11,5%.

xo so can tho anh 1

Năm 2026, Cần Thơ phấn đấu tăng trưởng 11,5%.

Dự kiến năm 2026, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Cần Thơ chiếm tỷ trọng tối thiểu 32,6% GRDP, tương đương 117.000-120.000 tỷ đồng.

Trong đó, dự kiến vốn đầu tư công được giao năm nay cho Thành phố gần 19.300 tỷ đồng, phấn đấu đến cuối năm đạt 100%. Các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn năm nay có 113 dự án, tổng vốn đầu tư trên 92.900 tỷ đồng. Trong đó, có 53 dự án nhà ở với tổng vốn đầu tư 43.983 tỷ đồng; 60 dự án thuộc các lĩnh vực khác với tổng vốn 48.973 tỷ đồng, dự kiến giá trị thực hiện trong năm khoảng 30.000 tỷ đồng.

Năm 2026, Cần Thơ đặt mục tiêu hoàn thành công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang, Công ty CP Đô thị Cần Thơ và Công ty CP Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Đặc biệt, năm nay Cần Thơ lên kế hoạch sẽ sắp xếp hợp nhất 3 công ty xổ số (gồm Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng).

Với phương án trên, tới cuối năm 2026, Cần Thơ có 16 doanh nghiệp có vốn nhà nước đang hoạt động, trong đó có 4 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; 7 doanh nghiệp có trên 50% vốn nhà nước và 5 doanh nghiệp dưới 50% vốn nhà nước. Tổng doanh thu các doanh nghiệp trên trong năm đạt hơn 20.655 tỷ đồng, đóng góp ngân sách hơn 6.988 tỷ đồng, tổng lợi nhuận hơn 1.660 tỷ đồng.

Năm 2026, Cần Thơ phấn đấu thu ngân sách tăng khoảng 15% so với năm 2025, tương đương 29.839 tỷ đồng.

