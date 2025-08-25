2 tập đoàn tư nhân lọt top 10 nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Phần lớn doanh nghiệp trong top 10 nộp ngân sách lớn nhất năm 2024 đều thuộc khối Nhà nước và liên doanh vốn FDI, ngoài ra, có 2 tập đoàn tư nhân trong nước trong danh sách này.

Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là một trong 2 tập đoàn tư nhân có số nộp ngân sách trong top 10 tại Việt Nam. Ảnh: VIC.

CafeF vừa công bố danh sách VNTAX 200 - Top 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2025 (dựa trên số thực nộp của năm 2024).

Cụ thể, mức nộp ngân sách tối thiểu để vào danh sách chung của VNTAX 200 là 200 tỷ đồng trở lên. Danh sách công bố năm 2024 được thống kê theo số liệu thực nộp trong niên độ tài chính (12 tháng) kết thúc vào các thời điểm trong thời gian từ 30/6/2024 đến 31/3/2025.

Theo đó, danh sách này ghi nhận 125 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng . Trong đó, có 17 công ty nộp trên 10.000 tỷ đồng .

Tổng nộp ngân sách của 200 doanh nghiệp đạt 794.000 tỷ đồng , tăng 109.000 tỷ so với năm ngoái. Trong Top 200, nếu một tập đoàn có nhiều công ty mẹ - công ty con cùng đạt thì chỉ duy nhất công ty mẹ được tính xếp hạng. Vì thế nhiều doanh nghiệp có mức nộp lên đến cả nghìn tỷ hay chục nghìn tỷ như Vinhomes (công ty con của Vingroup) hay PVEP, BSR, PV GAS… (công ty con của PVN) không có trong danh sách này.

TOP 10 DOANH NGHIỆP NỘP NGÂN SÁCH LỚN NHẤT NĂM 2024 Nguồn: CafeF tổng hợp. Nhãn Petrovietnam Vingroup Viettel Nhà máy bia Heineken VN Petrolimex Vinacomin Lọc hóa dầu Nghi Sơn Thaco Group Toyota Việt Nam Vietsopetro Số nộp ngân sách năm 2024 Tỷ đồng 77390 56163 46345 33000 32694 25128 24700 23700 22119 20575

Tính riêng Top 100 doanh nghiệp dẫn đầu đã nộp 723.000 tỷ đồng vào ngân sách. Có 36 đại diện của khối tư nhân góp mặt trong số 100 doanh nghiệp lớn nhất. Điều này cho thấy các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp FDI vẫn là những đơn vị có đóng góp rất lớn vào nguồn thu ngân sách.

Đáng chú ý Top 10 bao gồm 4 tập đoàn Nhà nước (Petrovietnam, Viettel, Petrolimex và Vinacomin), 4 doanh nghiệp FDI (Heineken, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Toyota và Vietsovpetro) cùng 2 doanh nghiệp tư nhân là Vingroup và Thaco Group. Tất cả các đại diện trong Top 10 đều có mức nộp ngân sách trên 20.000 tỷ đồng . Chỉ riêng 10 doanh nghiệp dẫn đầu đã nộp 362.000 tỷ đồng , chiếm 45% tổng nộp của Top 200 doanh nghiệp.

SỐ NỘP NGÂN SÁCH CỦA 200 DOANH NGHIỆP NĂM 2024 Nguồn: CafeF tổng hợp. Nhãn Petrovietnam Vingroup Viettel Top 4-10 Top 11-50 Top 51-100 Top 101-200 Số nộp ngân sách 2024 Tỷ đồng 77400 56200 46300 181900 263700 97000 69600

Nếu như năm ngoái cả 3 vị trí dẫn đầu đều là các tập đoàn Nhà nước thì năm nay Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bứt phá ngoạn mục lên vị trí thứ 2, chỉ sau Petrovietnam.

Mức nộp của Vingroup đã tăng gần 25.300 tỷ so với năm 2023 lên 56.200 tỷ đồng . Trong đó, Vinhomes (bao gồm số nộp từ dự án Vinhomes Global Gate) - công ty thành viên của Vingroup trong lĩnh vực phát triển bất động sản - đã nộp 40.100 tỷ đồng trong năm ngoái.

Dù không duy trì mức nộp lớn như 2 năm trước nhưng Petrovietnam vẫn tiếp tục là đơn vị đóng góp lớn nhất vào ngân sách Nhà nước với 77.400 tỷ đồng năm ngoái. Mức nộp của tập đoàn này thậm chí còn lớn hơn tổng mức nộp của 100 doanh nghiệp có thứ hạng từ 101 đến 200.

Đây là số nộp của Petrovietnam và các công ty con. Còn nếu tính toàn bộ cả các công ty có liên quan thì tổng mức nộp của cả hệ thống Petrovietnam lên đến 165.000 tỷ đồng . Ngay trong Top 10 còn có 2 đơn vị liên doanh của Petrovietnam là Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) và Vietsovpetro.

Các vị trí từ thứ 11-20 có một số cái tên đáng chú ý như EVN, Vinataba, TC Group, Hòa Phát, Sabeco, Vietcombank, Agribank…