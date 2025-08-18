Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hé lộ tập đoàn tư nhân nộp ngân sách hơn 56.000 tỷ đồng/năm

  • Thứ hai, 18/8/2025 14:37 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Vingroup, Thaco, TC Group và Hòa Phát dẫn đầu nhóm doanh nghiệp tư nhân về số tiền nộp ngân sách trong năm 2024, riêng Vingroup nộp 56.200 tỷ đồng, tăng 82% so với năm trước đó.

Tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng đã nộp tổng cộng 56.200 tỷ đồng ngân sách năm 2024. Ảnh: VIC.

Ngày 18/8, CafeF công bố danh sách PRIVATE 100 năm 2025, vinh danh các doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Để đứng trong top 10 năm nay, các doanh nghiệp phải có số nộp ngân sách từ 4.800 tỷ đồng trở lên.

Thống kê cho biết có 4 doanh nghiệp nộp trên 10.000 tỷ đồng tiền thuế năm 2024 gồm Vingroup, Thaco, TC Group và Hòa Phát. Đáng chú ý, 3 đơn vị đứng đầu đều hoạt động trong ngành ôtô Việt Nam khi Vingroup có VinFast; Thaco sản xuất, phân phối xe Mazda, KIA, BMW... còn TC Group kinh doanh các thương hiệu Hyundai và Skoda.

Tập đoàn công nghệ FPT ở vị trí thứ 5, trong khi 4 vị trí tiếp theo đều là các ngân hàng gồm Techcombank, HDBank, VPBank và ACB; vị trí thứ 10 là Masan Group.

Tổng cộng 10 doanh nghiệp dẫn đầu danh sách đã nộp ngân sách gần 148.000 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 36% so với năm trước đó.

Mức tăng trưởng ấn tượng có sự đóng góp đáng kể của Vingroup với mức nộp tăng 82% từ 30.900 tỷ lên 56.200 tỷ đồng. Hòa Phát, HDBank cũng là những đơn vị có mức tăng trưởng ấn tượng lần lượt là 48% và 101% so với năm trước.

100 doanh nghiệp có tên trong danh sách nộp ngân sách năm 2024 tổng cộng 244.400 tỷ đồng, tăng hơn 70.000 tỷ của năm trước. Nửa trên của danh sách (48 doanh nghiệp) là những đơn vị có mức nộp trên 1.000 tỷ đồng, tăng đáng kể so với 30 doanh nghiệp của danh sách năm trước.

ngan sach Nha nuoc anh 1

Top 50 doanh nghiệp tư nhân nộp Ngân sách Nhà nước lớn nhất năm 2024. Ảnh: CafeF.

Bất động sản - xây dựng là lĩnh vực đóng góp lớn nhất vào tổng mức nộp, với số nộp khoảng 65.000 tỷ đồng. Ngân hàng tư nhân có tổng cộng 16 đại diện, với tổng nộp đạt gần 46.300 tỷ đồng.

Ngành thép, dù chỉ với 3 đại diện gồm Hòa Phát, Hoa Sen và Nam Kim nhưng có mức đóng góp lên đến 16.200 tỷ đồng. Lĩnh vực hàng tiêu dùng - bán lẻ cũng đóng góp hơn 25.500 tỷ đồng, trong đó tập đoàn tiêu dùng - bán lẻ Masan đóng góp hơn 4.800 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp ngành sữa đóng góp 6.600 tỷ, chủ yếu đến từ Vinamilk với gần 4.600 tỷ và Sữa Quốc tế LOF với gần 800 tỷ đồng. Cả hai doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực bán lẻ trang sức là PNJ và DOJI cũng đóng góp ngân sách hàng đầu ngành bán lẻ, riêng PNJ ghi nhận 4 năm liên tiếp nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng.

Lĩnh vực chứng khoán ghi nhận số lượng đông đảo với 10 doanh nghiệp trong danh sách PRIVATE 100, trong đó 3 doanh nghiệp dẫn đầu có số nộp trên 1.000 tỷ gồm VPS, TCBS và SSI.

Lĩnh vực công nghệ dù số lượng công ty tư nhân lớn khá khiêm tốn nhưng đã có 3 đại diện là FPT, VNG Group và CMC Group. VNG Group ghi nhận ba năm liên tiếp nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng.

Hồng Nhung

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco)

    Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco)

    Thaco là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và phân phối ôtô tại Việt Nam. Hiện Thaco cũng mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản và nông nghiệp. Công ty cũng chính là cổ đông lớn nhất của Đại Quang Minh, chủ đầu tư dự án siêu đô thị 2,2 tỷ USD Sala Thủ Thiêm (TP.HCM).

    • Thành lập: 1997
    • Sáng lập: Trần Bá Dương
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

  • Tập đoàn Hoa Sen

    Tập đoàn Hoa Sen

    Tập đoàn Hoa Sen là doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh tôn, thép với gần 40% thị phần tôn và gần 20% thị phần ống thép trên cả nước, đồng thời là nhà xuất khẩu tôn, thép hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

    • Thành lập: 2001
    • Sáng lập: Lê Phước Vũ
    • Mã cổ phiếu: HSG

    Website

  • Masan Group

    Masan Group

    Tiền thân của Masan Group là công ty Cổ phần Hàng hải Masan hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Sau đó, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản phẩm đóng gói và tài chính, ngân hàng. Năm 2010, Masan tiến vào lĩnh vực khoáng sản khi tiến hành mua lại dự án Núi Pháo từ Dragon Capital.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: MSN

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

  • CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

    CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

    Vinamilk là một công ty sản xuất, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa cũng như thiết bị máy móc liên quan. Ngoài việc phân phối mạnh trong nước, công ty còn xuất khẩu sang 43 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Pháp, Đức, khu vực Trung Đông, Đông Nam Á. Theo thống kê của tạp chí Nikkei, Vinamilk lọt vào top 300 công ty năng động nhất châu Á vào năm 2016.

    • Thành lập: 1976
    • Mã cổ phiếu: VNM

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

