Thu ngân sách cả nước lần đầu vượt 2 triệu tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2024 ước đạt trên 2,025 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với dự toán và là mức thu cao nhất từ trước đến nay.

Thu ngân sách Nhà nước lần đầu tiên vượt 2 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Nam Khánh.

Chiều 31/12, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Hội nghị có Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo.

Báo cáo của Bộ Tài chính tại hội nghị cho biết trong năm nay, số thu ngân sách Nhà nước đã có lần đầu tiên vượt mức 2 triệu tỷ đồng .

Theo đó, tổng thu ngân sách cả nước năm nay ước đạt trên 2,025 triệu tỷ đồng , tăng 19% so với dự toán, tương đương mức tăng ròng 324.400 tỷ đồng . So với năm 2023, số thu ngân sách cả nước năm nay cũng cao hơn gần 16%.

Trong số này, thu ngân sách Trung ương ước vượt 24% dự toán, ngân sách địa phương vượt 14% dự toán.

Ở chiều ngược lại, số chi ngân sách Nhà nước đến 31/12 vào khoảng 1,83 triệu tỷ đồng , tương đương 86% dự toán cả năm. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 78% dự toán Quốc hội giao, tỷ lệ giải ngân ước đạt 78% kế hoạch Thủ tướng giao; chi thường xuyên ước đạt gần 95% dự toán.

Cũng trong năm nay, Bộ Tài chính đã phát hành 330.400 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bằng 83% kế hoạch, kỳ hạn bình quân 11,12 năm, lãi suất bình quân 2,52%/năm, đảm bảo nguồn chi trả kịp thời nợ gốc các khoản vay đến hạn của ngân sách Trung ương.

Nợ công được quản lý thấp hơn ngưỡng cho phép. Đến cuối năm 2024, các chỉ tiêu dư nợ công khoảng 36-37% GDP, nợ Chính phủ khoảng 33-34% GDP, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu NSNN khoảng 20-21%.

Liên quan việc sắp xếp, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đã yêu cầu toàn ngành tài chính tập trung rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, phù hợp với quá trình đổi mới phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế.

Bộ đã thực hiện giao biên chế công chức cho các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ năm 2024 và giai đoạn 2024-2026. Trong đó, năm 2024 giảm 679 biên chế so với năm 2023, năm 2026 dự kiến giảm 3.342 biên chế so với biên chế được giao năm 2022, tương đương giảm 5% biên chế công chức so với năm 2022.

Năm 2025, Quốc hội đã thông qua mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 6,5-7% và phấn đấu khoảng 7-7,5%, kiểm soát lạm phát trong phạm vi 4,5%...

Về thu - chi ngân sách, Quốc hội giao tổng thu ngân sách Nhà nước năm tới khoảng 1,97 triệu tỷ đồng . Trong đó, thu nội địa chiếm 84,8%; thu dầu thô chiếm 2,7%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu chiếm 11,9%.

Dự toán chi ngân sách năm sau là 2,5 triệu tỷ đồng , bao gồm chi đầu tư phát triển chiếm khoảng 31%; chi thường xuyên dự kiến chiếm khoảng 60,9%.

Bội chi ngân sách Nhà nước năm sau dự kiến khoảng 471.500 tỷ đồng , tương đương khoảng 3,8% GDP.