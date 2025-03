Thu ngân sách 2 tháng đã đạt nửa triệu tỷ đồng

Thu ngân sách Nhà nước trong 2 tháng đầu năm đạt xấp xỉ 500.000 tỷ đồng và bằng 25,4% dự toán, tăng 25,7% so cùng kỳ năm 2024.

Thu ngân sách 2 tháng đầu năm 2025 tăng 25,7% so với cùng kỳ. Ảnh: Nam Khánh.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, số thu ngân sách Nhà nước trong tháng 2 ước đạt 191.900 tỷ đồng . Qua đó, nâng lũy kế thu ngân sách 2 tháng đầu năm đạt xấp xỉ 500.000 tỷ đồng , tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, với kết quả thu ngân sách kể trên, chỉ sau 2 tháng, kết quả thu đã đạt hơn 1/4 (25,4%) so với dự toán được giao.

Trong đó, ngân sách Trung ương ước đạt 25,5% dự toán, ngân sách địa phương ước đạt 25,1% dự toán.

Về cơ cấu, thu nội địa ước đạt 27,3% dự toán, tăng 28,9% so cùng kỳ năm 2024; thu từ dầu thô bằng 15,3% dự toán, giảm 17,1% so cùng kỳ năm 2024; thu từ cân đối hoạt động xuất nhập khẩu bằng 15,5% dự toán, tăng 6,6% so cùng kỳ năm 2024.

Báo cáo cập nhật thu ngân sách Nhà nước đến hết ngày 11/3, số liệu thu trên hệ thống Tabmis đã đạt 574.400 tỷ đồng , tăng 38,2% so với cùng kỳ năm 2024 và bằng 29,2% dự toán. Trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt 28,04% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt 30,46% dự toán.

Ở chiều ngược lại, Bộ Tài chính cho biết tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 2 ước đạt 140.600 tỷ đồng và lũy kế chi 2 tháng ước đạt 293.800 tỷ đồng , bằng 11,5% dự toán, tăng 13,2% so cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 60.400 tỷ đồng , bằng 7,6% dự toán Quốc hội giao, tỷ lệ giải ngân ước đạt 7,32% kế hoạch vốn đầu tư phát triển Thủ tướng giao; chi trả nợ lãi ước đạt ước đạt 21,1% dự toán, giảm 7,1% so cùng kỳ; chi thường xuyên ước đạt 13,4% dự toán, tăng 15,9% so cùng kỳ.

Cũng tại báo cáo này, Bộ Tài chính đã có thông tin cập nhật về tình hình bộ máy Bộ Tài chính mới sau hợp nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cụ thể, trong tháng 2, toàn ngành tài chính đã tập trung ưu tiên thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính, các đơn vị bên trong theo định hướng, đúng tiến độ được giao. Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để đảm bảo hoạt động thông suốt sau khi sắp xếp, không để ảnh hưởng đến công việc.

Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Tài chính đã ký ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 35 đơn vị thuộc Bộ (sau hợp nhất); tiếp nhận, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, bộ phận của các đơn vị thuộc bộ để sớm ổn định tổ chức, bộ máy.

Ngày 28/2, Bộ Tài chính đã phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Bhà nước tại 18 tập đoàn, tổng công ty về Bộ Tài chính.

Cơ quan này đồng thời hoàn thành việc sắp xếp trụ sở làm việc của các đơn vị thuộc Bộ sau hợp nhất để đảm bảo các đơn vị ổn định làm việc từ ngày 1/3.