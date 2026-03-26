TP.HCM huy động doanh nghiệp tài trợ kinh phí để cải tạo khu đất trống

TP.HCM tiếp tục vận động các đơn vị, doanh nghiệp tham gia tài trợ kinh phí và ý tưởng tổ chức chỉnh trang các khu đất trống trên địa bàn thành không gian công cộng.

Khu đất số 8 Võ Văn Tần đã được cải tạo thành công viên. Ảnh: Khương Nguyễn.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 26/3, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết Sở đã ban hành văn bản gửi các đơn vị liên quan để rà soát, thống nhất phương án duy trì các khu đất trống đã chỉnh trang thành công viên, vườn hoa tạm thời phục vụ Tết Nguyên đán 2026.

Theo đó, Sở Xây dựng giao các đơn vị quản lý, sử dụng khu đất chủ trì, phối hợp với UBND phường để bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và an ninh trật tự; đồng thời rà soát kế hoạch sử dụng đất, đề xuất giải pháp duy trì cảnh quan, không gian sinh hoạt cộng đồng trong thời gian chờ triển khai dự án theo quy hoạch.

Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị UBND các phường nơi có khu đất phối hợp với các đơn vị quản lý khu đất trong việc theo dõi, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự; kịp thời trao đổi thông tin với các đơn vị quản lý khu đất để có biện pháp xử lý khi phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan, và an ninh trật tự khu vực.

Bên cạnh đó, ông Giang cho biết TP.HCM tiếp tục vận động các đơn vị tài trợ và doanh nghiệp tham gia hỗ trợ duy tu, chăm sóc cảnh quan trên cơ sở tự nguyện. Trường hợp không vận động được nguồn xã hội hóa, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp nhu cầu kinh phí, báo cáo UBND TP.HCM xem xét, bố trí nguồn kinh phí phù hợp.

Từ thực tiễn triển khai trong dịp Tết vừa qua, thành phố xác định việc chỉnh trang các khu đất trống thành không gian công cộng tạm thời là một giải pháp hiệu quả, cần tiếp tục nghiên cứu để phát huy trong thời gian tới.

Theo đó, Sở Xây dựng đang xem xét tham mưu thành phố rà soát, phân loại từng khu đất, xác định rõ khu đất tiếp tục duy trì không gian công cộng tạm thời và khu đất triển khai dự án để có phương án phù hợp, tránh dàn trải, hình thức.

Cùng với đó, đơn vị đề xuất UBND TP làm rõ trách nhiệm quản lý, trong đó đơn vị quản lý, sử dụng đất chịu trách nhiệm chính, chính quyền địa phương phối hợp; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động doanh nghiệp tham gia cả về kinh phí và ý tưởng tổ chức không gian.

Về định hướng thiết kế, Sở tham mưu TP.HCM theo hướng đơn giản, linh hoạt, dễ duy trì, ưu tiên cây xanh, hoa kiểng, tiểu cảnh; đồng thời tăng cường theo dõi, hướng dẫn và kịp thời điều chỉnh để bảo đảm hiệu quả, tránh tình trạng xuống cấp.

"Định hướng chung của thành phố là khai thác hiệu quả quỹ đất tạm thời theo hướng phục vụ người dân, nhưng vẫn bảo đảm tính bền vững, mỹ quan đô thị và phù hợp với quy hoạch phát triển lâu dài", ông Giang cho hay.