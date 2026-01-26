Diện mạo công viên trên 1,4 ha đất vàng Nhà thi đấu Phan Đình Phùng

Chiều 25/1, đơn vị tài trợ là CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã bàn giao công trình cảnh quan tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng ở số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP.HCM cho UBND phường quản lý và đưa vào phục vụ cộng đồng. Công viên được triển khai theo chủ đề "Rừng sinh thái trong lòng đô thị", với định hướng tạo lập một không gian xanh có giá trị cả về cảnh quan, sinh thái và trải nghiệm tinh thần cho người dân thành phố.

Một điểm nhấn của công viên mới là khu vực sân mang phong cách graffiti, tái hiện các công trình biểu tượng của TP.HCM như tòa nhà Landmark81, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành. Các tác phẩm trang trí, sắp đặt nghệ thuật và tranh graffiti được bố trí tương ứng, tạo nên tổng thể không gian vừa hiện đại, vừa giàu tính tương tác.

Dành cả buổi chiều 25/1 để dạo bộ trong công viên mới, Trường Sang (26 tuổi) và Phương Khang (28 tuổi) bày tỏ ấn tượng với khu sân chơi graffiti đầy màu sắc và không gian cây xanh tại đây.

Theo ông Bùi Quang Anh Vũ, CEO Phát Đạt, trong một đô thị lớn, phát triển nhanh như TP.HCM, những khoảng xanh dù không lớn vẫn có thể tạo ra những tác động rất sâu đến chất lượng sống và cảm xúc đô thị. Đó là lý do đơn vị đã đưa về bố trí hệ sinh thái cây xanh đa tầng, bao gồm nhiều loài cây rừng và cây cảnh quan có giá trị cao, thích nghi tốt với điều kiện đô thị.

Bên cạnh đó, công trình cũng dành những khu vực riêng cho hoa Tết và trang trí theo mùa, dự kiến được tiếp tục điều chỉnh trong thời gian tới để phục vụ người dân dịp Tết. Đồng thời, khuôn viên còn được tổ chức thành nhiều phân khu cảnh quan với các quảng trường chủ đề như "Việt Nam hùng cường", "Kỷ nguyên vươn mình", "Gia đình hạnh phúc", "Tuổi trẻ".

Là sinh viên Đại học Kiến trúc TP.HCM ngay đối diện khu đất, Đinh Thị Hoàng Yến và Nguyễn Huỳnh Phương Linh (21 tuổi) bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo mới của công viên. "Trước đây, nhìn từ trường sang chỉ thấy một khu đất hoang, khá buồn và trống trải. Sắp tới, có lẽ không gian này sẽ trở thành điểm dừng chân của rất nhiều sinh viên đến thư giãn, giải tỏa căng thẳng sau mỗi giờ học", hai bạn chia sẻ.

Tham dự lễ bàn giao chiều 25/1 có ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM; cùng lãnh đạo phường Xuân Hòa, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt và các đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao tiến độ thi công, khi chỉ sau khoảng 20 ngày đã hoàn thiện và bàn giao công trình. Ông cho rằng nơi đây không chỉ mang lại diện mạo mới cho địa phương mà còn tạo ra không gian để người dân thưởng ngoạn, rèn luyện sức khỏe, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trong hình, ông thăm hỏi, trò chuyện với người dân đang tập thể dục tại công viên.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews chiều 25/1, nhiều người dân đã đến công viên mới để vui chơi, tham quan và tập thể dục. Phát Đạt cho biết đang tiếp tục hoàn thiện các tiện ích từ lắng nghe phản hồi của địa phương.

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa kỳ vọng sự hồi sinh của khu đất vàng này không chỉ góp phần phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí dịp Tết của người dân, mà còn mở ra hướng đi mới trong việc sử dụng quỹ đất đô thị một cách linh hoạt, hiệu quả.

Với việc bàn giao sớm hơn gần 2 tuần so với kế hoạch, công viên ở Nhà thi đấu Phan Đình Phùng trở thành công trình đầu tiên hoàn thành trong kế hoạch cải tạo 9 "khu đất vàng" thành công viên, vườn hoa tạm thời trong thời gian chờ các quyết định đầu tư tiếp theo, tại các phường trung tâm thuộc quận 1 và quận 3 cũ. Cũng tại lễ bàn giao, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã trao tặng 100 triệu đồng đến UBND phường Xuân Hòa để cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội.

Các khu đất đắc địa tại TP.HCM đang dần thay "áo mới", gấp rút chỉnh trang để chuyển đổi thành công viên và vườn hoa, phục vụ người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

TP.HCM đang rà soát 9 khu đất trống ở trung tâm để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, góp phần tạo mỹ quan và thêm không gian sinh hoạt công cộng.

