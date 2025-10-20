Những dự án 'đất vàng' bỏ hoang ở TP.HCM rục rịch tái khởi động

Nằm ngay trục giao lộ mua sắm sầm uất nhất TP.HCM, dự án Saigon Centre tại phường Sài Gòn vừa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi giai đoạn 3 sau hơn ba thập kỷ "bất động". Đại diện Tập đoàn Keppel (Singapore), chủ đầu tư, cho biết theo kế hoạch, dự án sẽ bắt đầu xây dựng vào cuối năm 2026 và đưa vào hoạt động sau đó khoảng 5 năm.

Giai đoạn 3 của Saigon Centre dự kiến phát triển thành dự án xanh tiêu biểu trên diện tích 8.623 m2, với không gian văn phòng, bán lẻ và lưu trú chất lượng cao, được thiết kế hướng đến tính bền vững và cộng đồng.

Trong lúc này, khu đất "vàng" có diện tích 2.000 m2, nằm ngay mặt tiền đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định cũng đang được Tập đoàn United Overseas Australia Ltd (UOA) thi công, cải tạo mặt bằng. Tập đoàn UOA đã thỏa thuận mua lại 100% vốn từ tay của CTCP VIAS Hồng Ngọc Bảo với trị giá 68 triệu USD .

Khu đất sẽ được phát triển thành một tòa nhà văn phòng hạng A, với tổng diện tích sàn khoảng 20.000 m2, vốn đầu tư ước tính khoảng 120 triệu USD . Công trình dự kiến khởi công vào quý IV/2025 và hoàn thành vào quý II/2028.

Sau gần một thập kỷ bỏ trống, mặt bằng 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn) rộng 6.080 m2, đang được hệ thống nhà hàng Rạn Biển thuê lại, cải tạo để đưa vào kinh doanh. Cơ sở nhà hàng này dự kiến khai trương trong tháng 10.

Khu đất không chỉ nằm ngay 4 mặt tiền đắc địa là Hai Bà Trưng - Đông Du - Thi Sách - Công trường Mê Linh, mà còn tiếp giáp bờ sông Sài Gòn, cách bến du thuyền Bạch Đằng vài bước chân.

Nhiều năm "đắp chiếu", dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa) cũng đang được các sở, ngành tham mưu điều chỉnh quy hoạch và chuẩn bị thủ tục đầu tư để khởi công vào quý III/2027, dự kiến hoàn thành sau gần 2 năm.

Nhà thi đấu này nằm giữa 4 con đường trung tâm thành phố là Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần. TP.HCM quyết định xây dựng để làm cơ sở đăng cai các giải đấu tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng , trải rộng trong khuôn viên hơn 14.400 m2, công trình sẽ đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu 13 môn thể thao với sức chứa 4.000-5.000 ghế ngồi.

Trong lúc này, nhiều khu "đất vàng" có giá trị hàng nghìn tỷ đồng trên địa bàn TP.HCM hiện vẫn tiếp tục "đắp chiếu". Trong hình là khu đất số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn) đang giữ nguyên hiện trạng bỏ hoang sau khi UBND quận 1 cũ hoàn tất cưỡng chế thu hồi vào tháng 3. Khu đất này rộng hơn 6.200 m2, từng là trụ sở của Tổng công ty Vinafood II.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, tường rào bê tông bao quanh khu đất có nhiều vết nứt lớn, được dán bảng cảnh báo bức tường có nguy cơ đổ sập. Khu đất cũng bị chiếm dụng làm bãi giữ xe máy, ôtô.

Khu đất số 8-12 Lê Duẩn (phường Sài Gòn) có diện tích hơn 4.800 m2 cũng được quây tôn kín mít từ năm 2018 đến nay, chưa có dấu hiện được đưa vào khai thác. Khu đất là tài sản công của UBND TP.HCM, nằm ngay trung tâm với mặt tiền đường Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm và Hai Bà Trưng.

Trước thực trạng còn nhiều "đất vàng" trên địa bàn bỏ hoang lâu năm, trả lời Tri Thức - Znews, Sở Tài chính TP.HCM cho biết UBND TP đã phân nhóm dự án, giao các thành viên Tổ công tác đặc biệt và các cơ quan chuyên ngành rà soát, xử lý vướng mắc đối với các dự án thuộc thẩm quyền của thành phố. Trường hợp nhóm dự án thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương, TP sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành để kiến nghị giải quyết.

UBND TP.HCM vừa yêu cầu Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (Satra) trả lại khu đất Thương xá Tax nếu không đáp ứng điều kiện tiếp tục thực hiện dự án.

