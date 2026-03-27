TP.HCM lập quy hoạch 100 năm, hướng tới đại đô thị top đầu châu Á

Đề cương lập quy hoạch tổng thể 100 năm đặt mục tiêu đưa TP.HCM trở thành đại đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Quy hoạch đặt mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành đại đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM mới đây đã ban hành quyết định giao Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM (HIDS) là cơ quan lập quy hoạch tổng thể để hợp nhất quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị. Việc trình, phê duyệt quy hoạch cần hoàn thành trước ngày 30/11.

Hiện, HIDS đã soạn thảo Đề cương lập Quy hoạch tổng thể TP.HCM giai đoạn 2025-2045, tầm nhìn đến năm 2125.

Rút ngắn quy trình, hạn chế trùng lặp

Theo đơn vị soạn thảo, cách tiếp cận quy hoạch tổng thể sẽ khắc phục những bất cập của phương pháp truyền thống. Quy hoạch tổng thể TP.HCM là quy hoạch tích hợp, lồng ghép các nội dung của quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch và quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương và theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Cách làm này giúp rút ngắn quy trình so với trước đây, khi phải lần lượt phê duyệt từng loại quy hoạch riêng biệt. Đồng thời, sau khi được phê duyệt có thể triển khai ngay các dự án đầu tư, hạn chế tình trạng nhà đầu tư phải mất thời gian chờ quy hoạch.

Quy hoạch tổng thể cũng giúp khắc phục sự trùng lặp về nội dung quy hoạch giữa quy hoạch theo Luật Quy hoạch và quy hoạch chung theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, tạo sự liền mạch, thuận lợi trong công tác quản lý quy hoạch và triển khai thực hiện sau này.

Phạm vi lập quy hoạch bao trùm toàn bộ ranh giới hành chính TP.HCM sau sáp nhập, với diện tích khoảng 6.773 km2, gồm 168 đơn vị hành chính (113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo), đồng thời tính đến cả không gian lấn biển phục vụ phát triển kinh tế.

Quy hoạch đặt ra tầm nhìn 100 năm, đến năm 2125, với mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành đại đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội và gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa.

Trong giai đoạn đến năm 2045, thành phố hướng tới lọt vào nhóm 100 đô thị toàn cầu, có bản sắc văn hóa đặc trưng, là một trong các trung tâm tài chính, thương mại, logistics, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giữ vai trò động lực tăng trưởng và đầu tàu phát triển của cả nước.

Mô hình phát triển của thành phố được định hướng theo đại đô thị đa trung tâm, hạ tầng đồng bộ - hiện đại, quản trị thông minh và có khả năng thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, qua đó nâng cao thu nhập và chất lượng sống của người dân lên nhóm dẫn đầu Đông Nam Á.

Tăng cường liên kết vùng

Ngoài phát triển về kinh tế - xã hội, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM cũng đưa việc phát triển đô thị là một trong những nội dung quy hoạch không thể thiếu.

Theo đó, quy hoạch tổng thể cần xác định chiến lược phát triển không gian đô thị mang tính bền vững và linh hoạt cho một siêu đô thị trong bối cảnh biến động sâu sắc về công nghệ, nhân khẩu học, khí hậu.

Để đạt được cấu trúc không gian có chất lượng sống cao và khả năng chống chịu tốt, đồng thời phát triển hạ tầng đồng bộ và tăng cường liên kết vùng, TP.HCM cần nghiên cứu các tác động vùng đối với TP.HCM như vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Từ định hướng này, phát triển đô thị sẽ nghiên cứu, xác định rõ các hành lang kết nối chiến lược theo các hướng tiếp tục củng cố cửa ngõ kinh tế phía Đông - kết nối vùng Đông Nam Bộ.

Trong đó, kết nối thông suốt TP.HCM với các trung tâm công nghiệp lớn của tỉnh Đồng Nai, Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tương lai, tạo thành một cụm động lực tăng trưởng chiến lược.

Xương sống của hành lang kết nối này là một mạng lưới hạ tầng giao thông đa phương thức đang được khẩn trương đầu tư, bao gồm hệ thống đường vành đai (Vành đai 3, Vành đai 4), hệ thống cao tốc (TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu, TP.HCM - Mộc Bài); hệ thống đường sắt (đặc biệt là đường sắt tốc độ cao Thủ Thiêm - sân bay Long Thành, đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - sân bay Long Thành).

Quy hoạch tổng thể TP.HCM đặt mục tiêu kết nối thông suốt thành phố với các trung tâm công nghiệp lớn của tỉnh Đồng Nai, Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tương lai, tạo thành một cụm động lực tăng trưởng chiến lược. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đơn vị soạn thảo cho rằng TP.HCM cần tăng cường trục kết nối với vùng Đồng bằng Sông Cửu Long bởi vùng này có thế mạnh về sản xuất nông thủy sản, phát triển du lịch, điều kiện thiên nhiên ưu đãi và con người có đầu óc kinh doanh sáng tạo.

Việc tăng cường kết nối giữa hai vùng sẽ hỗ trợ qua lại để nâng tầm phát triển và khai mở tiềm năng đôi bên, tạo ra những trục kết nối mới, song song với các tuyến hiện hữu; kết hợp với hệ thống đường sắt quốc gia (đường sắt TP.HCM - Cần Thơ), đường sắt đô thị. Đồng thời, mở ra không gian phát triển mới cho các khu vực phía tây và nam của thành phố như khu vực Bình Chánh, Cần Giờ.

Quy hoạch tổng thể sẽ kiến tạo các trục phát triển mới ở hành lang ven biển phía nam và trục bắc - nam. Hành lang ven biển phía nam (từ tây sang đông) được xác định dựa trên việc tận dụng, kết nối những đặc thù khác nhau về tiềm năng, thế mạnh và hạn chế của 3 khu vực là vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ. Việc phát triển hành lang này kết hợp các tuyến Vành đai 3 và 4 để thu gom sản phẩm xuất nhập khẩu, phân phối và chia sẻ tiềm năng là cần thiết.

Hành lang này có vai trò quan trọng khi kết nối các tỉnh ven biển miền Tây qua TP.HCM (khu vực Cần Giờ), tiếp tục kết nối trực tiếp đến cụm cảng Cần Giờ - Cái Mép-Thị Vải ở vịnh Gành Rái, có thể có hướng kéo dài kết nối trực tiếp với Vũng Tàu. Đồng thời, sẽ là động lực mạnh mẽ cho kinh tế biển, hình thành đô thị động lực, đô thị logistics, đô thị du lịch, đô thị sân bay, FTZ và phát triển các khu đô thị sinh thái ven biển, trải dài từ Cần Giờ đến Hồ Tràm.

Song song đó là trục phát triển bắc - nam gắn với hành lang kinh tế - công nghiệp - đô thị - dịch vụ. Quy hoạch cũng đặt ra việc nghiên cứu các tuyến đường sắt nhẹ trong khu vực nội thành và trung tâm, phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan và trải nghiệm đô thị của người dân và du khách.

Hoàn thiện các kết nối nội vùng

Bên cạnh việc tăng cường các kết nối ngoại vùng, cần hoàn thiện các kết nối nội vùng sau khi sáp nhập của 3 khu vực TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu bằng việc rà soát, đánh giá để bổ sung đầy đủ các tuyến đường sắt đô thị và các phương thức kết nối khác. Theo đó, các quy hoạch liên quan khác cũng cần có kế hoạch cập nhật và điều chỉnh tương ứng để đồng bộ.

Ngoài ra, quy hoạch TP.HCM cũng đề ra nghiên cứu đề xuất về cấu trúc không gian đô thị. Vùng lõi TP.HCM cũ đóng vai trò là thủ phủ tài chính và công nghệ cao, tập trung phát triển thành trung tâm tài chính, thương mại, văn hóa - thể thao - du lịch, giáo dục - y tế chất lượng cao, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Vùng Bình Dương đóng vai trò thủ phủ công nghiệp, là trung tâm sản xuất công nghiệp công nghệ cao; trong khi vùng Bà Rịa - Vũng Tàu là thủ phủ kinh tế biển, đóng vai trò là cửa ngõ cảng biển quốc tế, phát triển các dịch vụ biển (vui chơi giải trí, logistics), năng lượng gió ngoài khơi, khu thương mại tự do. Đặc khu Côn Đảo phát triển thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng - tâm linh - sinh thái.