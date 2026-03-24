TP.HCM giao hơn 10 ha đất cho doanh nghiệp làm nhà ở thương mại

  • Thứ ba, 24/3/2026 16:36 (GMT+7)
  • 50 phút trước

UBND TP.HCM vừa giao gần 7,9 ha đất tại Bình Hưng và hơn 2,3 ha tại Đông Hòa cho 2 doanh nghiệp để phát triển nhà ở thương mại. Cả 2 dự án đều được giao đất không qua đấu giá.

Phối cảnh dự án Khu cao ốc căn hộ Tân Việt Phát tại TP.HCM. Ảnh: Tân Việt Phát.

UBND TP.HCM vừa có quyết định về việc giao đất cho Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Sài Gòn Viễn Đông để thực hiện dự án phát triển nhà ở tại lô số 6 - Khu 6B - Khu chức năng số 6 - Đô thị mới Nam TP.HCM (xã Bình Hưng).

Khu đất nằm tại số 215 đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, với tổng diện tích gần 7,9 ha. Trong đó, khoảng 7 ha đã hoàn tất bồi thường, phần còn lại hơn 0,9 ha là đất công (gồm đất rạch và đất do Nhà nước quản lý).

Về cơ cấu sử dụng đất, hơn 5,4 ha đất ở đô thị được giao có thu tiền sử dụng đất. Phần diện tích còn lại gồm khoảng 1,18 ha đất giao thông, gần 0,3 ha đất cây xanh và khoảng 1,01 ha đất xây dựng cơ sở giáo dục (trường tiểu học) được giao không thu tiền.

Doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đầu tư xây dựng trường học, nghiệm thu và bàn giao cho cơ quan chức năng quản lý theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng giao khu đất rộng khoảng 2,37 ha cho CTCP Bất động sản Tân Việt Phát để phát triển dự án khu cao ốc căn hộ Tân Việt Phát tại địa chỉ số 47/1, khu phố Hiệp Thắng (phường Đông Hòa).

Khu đất này chủ yếu là đất nông nghiệp, cùng một phần kênh rạch và hành lang giao thông được chuyển mục đích sử dụng, bên cạnh khoảng 0,087 ha đất ở hiện hữu.

Cơ cấu sử dụng tại dự án này gồm gần 2 ha đất ở và khoảng 0,37 ha đất giao thông. Phần đất ở được giao có thu tiền sử dụng đất, còn đất giao thông được giao không thu tiền và sẽ bàn giao lại cho cơ quan chức năng sau khi hoàn thiện hạ tầng.

Cả hai dự án đều được giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Giá đất để tính nghĩa vụ tài chính sẽ được xác định theo quy định, với thời hạn sử dụng đất là 50 năm.

UBND TP.HCM yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và các khoản thuế liên quan, đồng thời phối hợp với các sở, ngành trong quá trình triển khai các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng và quy hoạch.

Chủ đầu tư phải đảm bảo năng lực tài chính, bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện dự án đúng tiến độ, nếu không đáp ứng sẽ bị thu hồi theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, cơ quan thuế và các đơn vị liên quan để xác định giá đất, làm cơ sở tính tiền sử dụng đất phải nộp, đồng thời hướng dẫn các khoản được khấu trừ (nếu có).

Sở Xây dựng TP.HCM có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch được duyệt và phối hợp UBND các phường trong quản lý đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

TP.HCM giao 3 khu đất thanh toán dự án chống ngập cho Trungnam Group

UBND TP.HCM vừa quyết định giao 3 khu đất tại phường Phước Long, Bình Quới và Tân Mỹ cho các công ty thuộc Trungnam Group để thanh toán hợp đồng BT của dự án chống ngập 10.000 tỷ.

07:00 12/3/2026

Giá căn hộ TP.HCM tăng hơn 4 lần sau một thập kỷ

Theo Cushman & Wakefield Việt Nam, giá căn hộ TP.HCM đã tăng hơn 300% trong 10 năm qua, tương đương gấp hơn 4 lần, bất chấp thị trường trải qua nhiều chu kỳ biến động.

09:14 21/3/2026

Căn hộ sắp bàn giao bất ngờ giảm giá

Lãi vay mua nhà lên 13-14%/năm khiến một số nhà đầu tư phải giảm giá, thậm chí bán lỗ căn hộ sắp bàn giao. Tuy nhiên, xu hướng này chỉ diễn ra cục bộ, chưa lan rộng toàn thị trường.

11:47 20/3/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

