Giá căn hộ TP.HCM tăng hơn 4 lần sau một thập kỷ

Theo Cushman & Wakefield Việt Nam, giá căn hộ TP.HCM đã tăng hơn 300% trong 10 năm qua, tương đương gấp hơn 4 lần, bất chấp thị trường trải qua nhiều chu kỳ biến động.

Tại buổi họp báo mới đây, bà Hoàng Nguyệt Minh, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam nhận định Việt Nam đã trải qua một thập kỷ nhiều biến động với các dấu mốc lớn như đại dịch Covid-19, khủng hoảng trái phiếu năm 2023 và quá trình tái cấu trúc trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu.

Dù vậy, nền kinh tế vẫn duy trì được các chỉ số tích cực. GDP bình quân đầu người gần như tăng gấp đôi, từ khoảng 2.300 USD lên gần 5.000 USD . Tăng trưởng GDP duy trì quanh mức 6% trong suốt thập kỷ qua, thuộc nhóm cao nhất khu vực, vượt nhiều nền kinh tế như Thái Lan hay Indonesia.

Song hành với đà phát triển kinh tế, thị trường bất động sản cũng trải qua nhiều chu kỳ tăng trưởng và điều chỉnh đan xen. Dự liệu thống kê của Cushman & Wakefield cho thấy trong giai đoạn 2008-2010, thị trường bất động sản Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, trước khi bước vào thời kỳ suy giảm 2010-2013.

Từ năm 2014, sau khi Luật Nhà ở được ban hành, thị trường dần phục hồi với sự gia tăng đáng kể về nguồn cung căn hộ, mở ra một giai đoạn được xem là "thời kỳ hoàng kim".

Đến giai đoạn 2020-2025, thị trường chịu tác động kép từ đại dịch Covid-19 và quá trình thanh lọc nội tại. Trong bối cảnh này, chỉ những doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững và năng lực phát triển bền vững mới có thể duy trì đà tăng trưởng.

Trong tầm nhìn dài hạn 2026-2045, vị chuyên gia nhìn nhận nền kinh tế Việt Nam được định hướng nâng cao vị thế trong khu vực, kéo theo sự chuyển dịch cơ cấu các ngành trọng điểm, đặc biệt là công nghệ và công nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với thị trường bất động sản, bao gồm nhà ở, công nghiệp và văn phòng, theo hướng phát triển bền vững và dài hạn hơn.

Chia sẻ cụ thể về phân khúc căn hộ ở vùng lõi TP.HCM, bà Nguyễn Ly Ly, Quản lý Nghiên cứu thị trường Cushman & Wakefield Việt Nam cho biết trong 10 năm qua, giá căn hộ đã tăng hơn 300%, với tỷ suất lợi nhuận trung bình khoảng 19% mỗi năm.

Xét theo từng giai đoạn, năm 2014 là bước ngoặt quan trọng khi chính sách cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở được mở rộng, góp phần thúc đẩy nguồn cung và thanh khoản. Giai đoạn 2017-2019 đánh dấu đỉnh tăng trưởng, với nguồn cung mới mỗi năm đạt trên 50.000 căn.

Tuy nhiên, từ 2020 đến 2023, thị trường đối mặt nhiều thách thức như đại dịch và khủng hoảng trái phiếu, khiến nguồn cung và giao dịch sụt giảm đáng kể.

Đến năm 2025, khi thị trường dần phục hồi, giá căn hộ tiếp tục leo thang và lập đỉnh mới. Riêng trong quý II/2025, giá trung bình đã vượt 6.000 USD /m2 (gần 160 triệu đồng/m2).

Không chỉ tăng về giá, thị trường căn hộ cũng chứng kiến sự chuyển dịch mạnh về tiêu chuẩn phát triển. Theo bà, nếu trước đây, các dự án như Phú Mỹ Hưng hay The Manor với mức giá khoảng 1.500 USD /m2 (gần 40 triệu đồng/m2) đã được xem là chuẩn mực, thì hiện nay, các dự án như Empire City, Metropole hay The Global City đang trở thành tâm điểm mới với mức giá cao hơn gấp nhiều lần.

Ở phân khúc cao cấp hơn, các căn hộ Grand Marina, Saigon đã ghi nhận mức giá 15.000- 20.000 USD /m2 (395-526 triệu đồng/m2), cho thấy thị trường đã bước sang một chu kỳ mới với sự nổi lên của phân khúc cao cấp và hạng sang.

Đối với nhà liền thổ, trong 10 năm qua, giá cũng tăng hơn 300%, với tỷ suất lợi nhuận trung bình khoảng 14%/năm. Trong đó, giai đoạn 2017-2019 là thời điểm giao dịch sôi động nhất, trước khi chững lại do tác động của dịch bệnh, vướng mắc pháp lý và khủng hoảng trái phiếu. Dù vậy, mặt bằng giá vẫn duy trì xu hướng đi lên, một phần nhờ môi trường lãi suất thấp trong giai đoạn trước.

Riêng trong năm 2025, bà Ly nhìn nhận sự phát triển của các đại đô thị quy mô lớn cùng nguồn cung dồi dào đã góp phần đẩy mặt bằng giá chung lên cao, đồng thời tạo ra sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Trong đó, khu đông tiếp tục là điểm sáng khi ghi nhận mức tăng giá nổi bật, khoảng 30% tính theo USD/m2.

Tại TP.HCM, các chuyên gia tại Cushman & Wakefield cho biết nguồn cung nhà ở đang có xu hướng dịch chuyển ra xa khu vực trung tâm truyền thống, trong bán kính khoảng 10-30 km, hướng đến các khu đô thị sáng tạo và tích hợp đa chức năng. Trong xu hướng này, hạ tầng được xem là yếu tố then chốt, không chỉ tác động trực tiếp đến giá trị bất động sản mà còn thúc đẩy quá trình giãn dân và tái cấu trúc không gian đô thị.

Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, diện mạo các đô thị mới sẽ dần hình thành rõ nét, củng cố xu hướng phát triển đa trung tâm. Tuy nhiên, nếu hạ tầng không theo kịp, quá trình dịch chuyển này có thể chỉ dừng lại ở kỳ vọng, khó tạo ra những thay đổi thực chất trên thị trường.