HDBank công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Ngày 3/4, Ngân hàng HDBank công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông 2026, khẳng định bước chuyển sang chu kỳ mới với nền tảng vốn mạnh, hiệu quả cao và quản trị rủi ro chặt chẽ.

Đại hội dự kiến được ngân hàng HDBank tổ chức vào ngày 24/4. Đại hội sẽ xem xét nội dung trọng tâm gồm kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chiến lược phát triển trung hạn.

Tăng trưởng mạnh mẽ, hiệu quả dẫn đầu

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 trên 30.000 tỷ đồng , tăng 41% so với năm 2025 - tiếp tục duy trì chuỗi tăng trưởng cao và bền vững.

Quy mô ngân hàng tiếp tục mở rộng nhanh với chỉ tiêu tổng tài sản trên 1.194 nghìn tỷ đồng (tăng 28%), tiến sát mốc 1,2 triệu tỷ đồng ; tổng huy động vốn 1.061 nghìn tỷ đồng (tăng 28%); dư nợ tín dụng khoảng 805 nghìn tỷ đồng (tăng 37%), trong đó HDBank riêng lẻ thực hiện theo hạn mức tăng trưởng do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Tăng trưởng tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, chuỗi cung ứng và ngành động lực của nền kinh tế, qua đó tối ưu hóa chất lượng tài sản và hệ số sinh lời dài hạn.

Các chỉ tiêu hiệu quả tiếp tục duy trì top đầu ngành, kiểm soát chặt chẽ nợ xấu dưới 2%. Năm 2025, HDBank giữ vững vị thế hiệu quả hàng đầu ngành với tỷ suất ROE đạt 25,3%, nền tảng vốn mạnh với tỷ lệ CAR đạt 16,7% - cao nhất hệ thống. Những chỉ số này phản ánh mô hình tăng trưởng cân bằng giữa quy mô - hiệu quả - kiểm soát rủi ro, là nền tảng quan trọng cho định giá dài hạn.

Chiến lược 2026: Tăng chất lượng, mở rộng không gian

Năm 2026, HDBank dự kiến nâng vốn chủ sở hữu lên 103 nghìn tỷ đồng . Đây là một trong những nền tảng vốn lớn nhất hệ thống, tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào giai đoạn yêu cầu cao về an toàn vốn và chuẩn mực quốc tế.

Năng lực vốn vững giúp HDBank chủ động mở rộng tăng trưởng tín dụng, tối ưu cấu trúc bảng cân đối, nâng khả năng chống chịu trước biến động kinh tế, tăng dư địa đầu tư vào công nghệ và ngân hàng số.

Kế hoạch năm 2026 được HDBank xây dựng trên nền tảng thận trọng nhưng chủ động. Các trụ cột chiến lược bao gồm: Tối ưu chi phí vốn và nâng cao chất lượng tín dụng, gia tăng thu nhập ngoài lãi và dịch vụ tài chính số, đẩy mạnh chuyển đổi số và mô hình ngân hàng tích hợp, mở rộng quốc tế thông qua Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC), kết nối dòng vốn quốc tế, tiếp cận chuẩn mực tài chính toàn cầu, mở rộng nguồn thu và thị trường.

Với nền tảng tài chính vững mạnh, hiệu quả sinh lời cao và chiến lược rõ ràng, HDBank bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, hướng tới mở rộng quy mô nhanh nhưng có kiểm soát, nâng cao chất lượng lợi nhuận, gia tăng giá trị doanh nghiệp và vốn hóa thị trường.

HDBank tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng tăng trưởng nhanh, hiệu quả cao và quản trị tốt hàng đầu tại Việt Nam, đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế và mang lại giá trị bền vững cho cổ đông.