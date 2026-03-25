HDBank nâng sở hữu tại HD Saison lên 75%

Ngày 24/3, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty Tài chính TNHH HD Saison từ 50% lên 75%, chính thức nắm quyền chi phối.

Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố trụ cột tài chính tiêu dùng - một trong những động lực tăng trưởng có biên lợi nhuận cao trong hệ sinh thái Tập đoàn Tài chính HD (HDFG).

Việc nâng sở hữu giúp HDBank gia tăng quyền kiểm soát và hợp nhất lợi ích kinh tế, tăng tốc tích hợp dữ liệu và khai thác hệ sinh thái hơn 34 triệu khách hàng. Bên cạnh đó, điều này cũng giúp HDBank tối ưu hóa hiệu quả bán chéo giữa ngân hàng - tài chính tiêu dùng - ngân hàng số - chứng khoán.

Ngân hàng HDBank nâng tỷ lệ sở hữu tại HD Saison lên 75%.

Hiện tại, cấu trúc của tập đoàn HDFG bao gồm: HD Saison dẫn dắt tài chính tiêu dùng đại chúng, với hơn 33 triệu khách hàng; ngân hàng số Vikki Bank cho khách hàng trẻ và SME siêu nhỏ; ngân hàng lõi HDBank cho phân khúc trung - cao cấp và doanh nghiệp; HD Securities cung cấp dịch vụ đầu tư và quản lý tài sản.

HD Saison hiện là một trong những công ty tài chính tiêu dùng hiệu quả hàng đầu trong thị trường. Cụ thể, chỉ số lợi nhuận ROAE hơn 22%, tỷ số ROA là 5-5,8%, chỉ số CIR khoảng 36% và chỉ số CAR hơn 24% - thuộc nhóm cao nhất ngành. Tỷ lệ nợ xấu NPL thuộc nhóm thấp nhất. Đặc biệt, trong năm 2025, HD Saison có tỷ lệ dư nợ tăng 21,2% và lợi nhuận trước thuế khoảng 1.390 tỷ đồng - cao nhất trong lịch sử.

Trong giai đoạn tới, công ty định hướng duy trì chỉ số ROE khoảng 25% và tỷ lệ ROA dao động 5%; đồng thời giữ tăng tăng trưởng cao đi cùng kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

HDBank kỳ vọng HD Saison tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất.

Theo đại diện HDBank, quyết định nâng sở hữu diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, được hỗ trợ bởi quy mô dân số trên 100 triệu người, thu nhập bình quân tăng trưởng bền vững và nhu cầu tín dụng bán lẻ ngày càng mở rộng.

Với nền tảng hiệu quả được kiểm chứng và hệ sinh thái tích hợp, HDBank kỳ vọng HD Saison tiếp tục đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất và nâng cao giá trị cho cổ đông trong giai đoạn tới.