Vietjet xin mở hãng bay nội địa ở Australia, cạnh tranh với Jetstar

Theo truyền thông Australia, Vietjet đang xin cấp phép thành lập một hãng hàng không nội địa tại Australia với đội bay ban đầu gồm 10 máy bay Boeing 737.

Vietjet đang khai thác các chuyến bay từ Việt Nam đến 4 thành phố của Australia. Ảnh: VJ.

Vietjet đang xin cơ quan quản lý Australia cấp phép thành lập một hãng hàng không nội địa tại nước này, theo thông tin từ Australian Financial Review (AFR).

AFR dẫn các nguồn thạo tin cho biết Vietjet đã nộp hồ sơ lên Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng Australia (CASA) để xin cấp Chứng chỉ nhà khai thác hàng không (AOC) và thành lập một hãng hàng không đăng ký tại Australia với đội bay ban đầu gồm 10 máy bay Boeing 737.

Hiện, cả CASA và Vietjet đều từ chối bình luận về thông tin trên.

Nếu kế hoạch được triển khai, Vietjet sẽ trở thành hãng hàng không quốc tế đầu tiên tham gia cạnh tranh trực tiếp trên thị trường hàng không nội địa Australia với hai hãng lớn là Qantas và Virgin Australia sau hơn một thập kỷ.

Theo AFR, thị trường hàng không Australia hiện gần như do Qantas (bao gồm Jetstar) và Virgin Australia thống lĩnh sau khi hai hãng hàng không giá rẻ Rex và Bonza lần lượt rút khỏi cuộc chơi.

Vietjet từng được cho là quan tâm đến thị trường Australia sau khi Bonza phá sản vào năm 2024. Khi đó, AFR đưa tin hãng đã cân nhắc tiếp quản Chứng chỉ nhà khai thác hàng không của Bonza nhằm phục vụ kế hoạch khai thác các chuyến bay nội địa.

AFR đánh giá Vietjet hiện là một trong những hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam. Trong năm tài chính gần nhất, hãng ghi nhận doanh thu khoảng 3,11 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế đạt 80,5 triệu USD , tăng 51% so với cùng kỳ.

Hãng hiện khai thác 254 đường bay, phần lớn là quốc tế, và đã bổ sung thêm 22 đường bay mới trong năm tài chính vừa qua.

Việc Vietjet xem xét mở hãng hàng không tại Australia diễn ra trong bối cảnh sân bay Quốc tế Western Sydney chuẩn bị đi vào hoạt động từ tháng 10, giúp tăng thêm năng lực khai thác tại Sydney - thị trường vốn nhiều năm chịu tình trạng khan hiếm slot cất, hạ cánh.

Theo báo cáo mới đây của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC), Qantas (bao gồm Jetstar) và Virgin Australia hiện chiếm khoảng 99% thị phần vận chuyển hành khách nội địa sau sự sụp đổ của Rex và Bonza. Cơ quan này cho rằng sự xuất hiện của các hãng hàng không mới có thể giúp tăng lựa chọn cho hành khách và tạo áp lực giảm giá vé.

Hiện Australia và Việt Nam có hiệp định hàng không cho phép các hãng hai nước mở rộng khai thác. Vietjet đang khai thác các chuyến bay hàng ngày từ TP.HCM đến Sydney và Melbourne, đồng thời khai thác 5 chuyến mỗi tuần đến Perth và Brisbane.