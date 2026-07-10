Agribank chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng 2026

Với lãi suất thả nổi, kỳ hạn 10 năm và mệnh giá tối thiểu 100.000 đồng, trái phiếu Agribank mở thêm lựa chọn tích lũy cho nhà đầu tư.

Nhằm gia tăng cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả đối với khách hàng, đồng thời, tăng trưởng thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay thúc đẩy phát triển nền kinh tế, Agribank chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2026 với lãi suất hấp dẫn.

Theo đó, nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có thể đăng ký mua trái phiếu Agribank từ 10/7 đến 31/7 tại trụ sở chính và tất cả các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc, thông qua đại lý phát hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank - Agriseco.

Với thủ tục đơn giản, nhà đầu tư chỉ cần số tiền tối thiểu 100.000 đồng là đã có thể dễ dàng sở hữu trái phiếu của Agribank để tích lũy với kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm/lần.

Đợt chào bán giúp Agribank bổ sung nguồn vốn dài hạn cho hoạt động tín dụng.

Lãi suất của trái phiếu Agribank là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu (bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Việt Nam đồng, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được niêm yết của 4 ngân hàng BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ 2,0%/năm (5 năm đầu) và 2,5%/năm áp dụng trong 5 năm cuối của kỳ hạn.

Sau khi kết thúc đợt chào bán, trái phiếu Agribank sẽ đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để các nhà đầu tư có thể lưu ký thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cầm cố trên tài khoản chứng khoán của khách hàng.

Agribank tiếp tục mở rộng kênh đầu tư an toàn, hiệu quả cho khách hàng.