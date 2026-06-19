Agribank 3 năm liên tiếp góp mặt top 50 doanh nghiệp lớn nhất ĐNA

Theo bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 vừa được Tạp chí Fortune công bố, Agribank tiếp tục giữ vị trí thứ 45 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất khu vực.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Agribank góp mặt trong top 50 của bảng xếp hạng, qua đó khẳng định quy mô hoạt động, năng lực tài chính và vị thế vững chắc của một ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trên bản đồ doanh nghiệp Đông Nam Á.

Duy trì vị trí thứ 45 trong khu vực

Trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, Agribank đứng thứ 45 trong toàn khu vực và là ngân hàng Việt Nam có thứ hạng cao thứ hai. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Agribank giữ nguyên vị trí thứ 45, trong bối cảnh quy mô doanh thu và điều kiện gia nhập bảng xếp hạng đều được nâng lên.

Theo số liệu do Fortune công bố, doanh thu của Agribank trong năm tài chính 2025 đạt khoảng 7,1 tỷ USD , tăng 6,7% so với năm trước; lợi nhuận đạt gần 954 triệu USD , tăng 8,9%.

Năm thứ 3 liên tiếp Agribank có mặt trong top 50 của bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500.

Trước đó, tại kỳ xếp hạng đầu tiên năm 2024, Agribank đứng thứ 37 trong Fortune Southeast Asia 500. Năm 2025, Agribank đứng thứ 45 và tiếp tục duy trì vị trí này trong năm 2026. Như vậy, Agribank đã góp mặt trong top 50 ở cả 3 kỳ xếp hạng kể từ khi Fortune Southeast Asia 500 được công bố lần đầu.

Việc duy trì thứ hạng cao trong bảng xếp hạng doanh nghiệp có phạm vi toàn khu vực tiếp tục khẳng định uy tín, tầm vóc và năng lực cạnh tranh của Agribank; đồng thời góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực

Bước vào năm 2026 với nền tảng tài chính vững mạnh được tạo dựng qua hành trình 38 năm xây dựng và phát triển, Agribank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định vị thế là một trong những định chế tài chính có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Tính đến ngày 31/5, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,7 triệu tỷ đồng ; tổng nguồn vốn huy động đạt trên 2,5 triệu tỷ đồng ; dư nợ tín dụng vượt mốc 2 triệu tỷ đồng . Nguồn vốn tín dụng tiếp tục được tập trung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, các ngành, lĩnh vực kinh tế ưu tiên và khu vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Agribank tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng chủ lực, đồng hành cùng người dân.

Cùng với việc mở rộng quy mô hoạt động, Agribank tiếp tục kiểm soát hiệu quả chất lượng tín dụng, duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp. Kết quả này phản ánh năng lực quản trị rủi ro ngày càng được nâng cao, nền tảng tài chính ổn định và sức chống chịu vững vàng của toàn hệ thống trước những biến động của thị trường.

Với tiềm lực tài chính không ngừng được củng cố, Agribank tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, tích cực thực thi chính sách tiền tệ, cung ứng nguồn vốn cho nền kinh tế và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp phục hồi, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, nguồn vốn của Agribank tiếp tục được ưu tiên dành cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chuyển đổi số gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Song song với việc củng cố năng lực tài chính, Agribank tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình quản trị, hiện đại hóa công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và các định chế tài chính.

Các nền tảng ngân hàng số như Agribank Plus, Agribank Corporate cùng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ số tiếp tục được hoàn thiện, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh chuyển đổi số, Agribank xác định thực hành ESG và “xanh hóa” dòng vốn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển dài hạn. Ngân hàng từng bước tích hợp các yêu cầu quản lý rủi ro môi trường và xã hội vào hoạt động cấp tín dụng; ưu tiên nguồn vốn cho các dự án nông nghiệp xanh, lâm nghiệp bền vững, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn và xử lý chất thải.

Agribank tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong những năm qua.

Tính đến hết quý III/2025, tổng dư nợ tín dụng xanh của Agribank đạt hơn 28.300 tỷ đồng . Trong đó, nguồn vốn tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp xanh, lâm nghiệp bền vững, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, tái chế và tái sử dụng tài nguyên, xử lý chất thải và phòng, chống ô nhiễm.

Agribank cũng đã triển khai nhiều chương trình tín dụng có quy mô lớn dành cho các ngành, lĩnh vực trọng điểm và dự án xanh; hỗ trợ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

Không ngừng nâng cao vị thế thương hiệu Việt Nam

Việc 3 năm liên tiếp góp mặt trong top 50 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo Fortune Southeast Asia 500 là sự ghi nhận khách quan đối với quy mô, hiệu quả hoạt động và năng lực phát triển của Agribank. Kết quả này càng có ý nghĩa khi Agribank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm 2026.

Sự ghi nhận của Fortune đồng thời là động lực để Agribank tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, tăng cường quản trị rủi ro, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển ngân hàng số, thúc đẩy tài chính xanh và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Trên nền tảng 38 năm đồng hành cùng đất nước, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, tiên phong thực thi chính sách tiền tệ, dẫn vốn cho nền kinh tế và phụng sự cộng đồng; hướng tới mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả, hiện đại và bền vững, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.