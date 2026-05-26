Agribank chi nhánh TP.HCM hợp tác Nha khoa German và Vias Vân Phong

Ngày 26/5, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ngân hàng Agribank chi nhánh TP.HCM cùng Công ty TNHH Nha khoa German và Công ty Cổ phần Vias Vân Phong Resort đã diễn ra ở TP.HCM.

Sự kiện đánh dấu bước đi đột phá của các bên trong việc thiết lập mối quan hệ đối tác bền vững, tận dụng tối đa thế mạnh của nhau để cộng hưởng giá trị thương hiệu và mang lại giải pháp tiện ích tối ưu cho khách hàng, cán bộ nhân viên.

Tối ưu hóa hệ sinh thái dịch vụ chéo

Từ nền tảng của các bên, Agribank chi nhánh TP.HCM, Nha khoa German và Vias Vân Phong Resort xác định là đối tác chiến lược lâu dài của nhau. Việc hợp tác được xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, cam kết tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật và năng lực nội bộ của mỗi bên.

Mục tiêu cốt lõi của thỏa thuận là thiết lập cơ chế cung ứng dịch vụ chéo, ưu tiên sử dụng sản phẩm trong hệ sinh thái với chính sách ưu đãi cạnh tranh nhất.

Cụ thể, Agribank chi nhánh TP.HCM sẽ đóng vai trò là nhà cung cấp toàn diện giải pháp tài chính, dịch vụ ngân hàng hiện đại cho quá trình vận hành và phát triển kinh doanh của hai doanh nghiệp. Ở chiều ngược lại, Nha khoa German và Vias Vân Phong Resort sẽ mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe răng miệng thẩm mỹ và dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ riêng cho nhu cầu của Agribank cũng như tệp khách hàng của ngân hàng.

Bà Thủy Oshio, Giám đốc kinh doanh Nha khoa German, bày tỏ: “Sự hợp tác của Agribank chính là nền tảng giúp chúng tôi hiện thực hóa chiến lược mở rộng. Chúng tôi tin tưởng rằng, với cam kết chung và sự hợp tác chặt chẽ, mối quan hệ giữa Agribank và Nha khoa German sẽ ngày càng phát triển bền vững, mang lại giá trị thiết thực cho hai bên, đồng thời đóng góp tích cực cho cộng đồng”.

Khơi thông nguồn vốn và hiện đại hóa hạ tầng thanh toán số

Là một trong những chi nhánh chủ lực, Agribank chi nhánh TP.HCM cam kết ưu tiên đáp ứng tối đa và nhanh chóng nhu cầu vốn tín dụng ngắn, trung và dài hạn của hai đối tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng xem xét đóng vai trò là đầu mối thu xếp vốn đồng tài trợ, cung cấp đầy đủ giải pháp bảo lãnh (bảo lãnh thanh toán, thực hiện hợp đồng...) với mức phí cạnh tranh nhằm giảm thiểu chi phí tài chính cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, đón đầu xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ trong ngành tài chính - ngân hàng, Agribank chi nhánh TP.HCM sẽ trang bị hạ tầng thanh toán số toàn diện cho hệ sinh thái của Nha khoa German và Vias Vân Phong Resort. Hệ thống giải pháp bao gồm: Dịch vụ quản lý tài khoản an toàn, bảo mật; chấp nhận thanh toán thẻ qua máy POS với mức phí ưu đãi; dịch vụ thanh toán quốc tế (chuyển tiền, thư tín dụng L/C, nhờ thu) nhằm hỗ trợ chuỗi cung ứng vật tư y tế và vận hành resort; cùng giải pháp quản lý chi hộ và chi trả lương tự động cho cán bộ công nhân viên qua tài khoản Agribank.

Ông Trịnh Quốc Tuấn, Giám đốc Agribank chi nhánh TP.HCM, cho biết: “Việc ký kết thỏa thuận hợp tác là kết quả của quá trình tìm hiểu, chia sẻ tầm nhìn và định hướng phát triển bền vững giữa các bên. Agribank chi nhánh TP.HCM tin rằng các giải pháp tài chính số của ngân hàng kết hợp với dịch vụ y tế, du lịch của Nha khoa German và Vias Vân Phong Resort sẽ tạo nên chuỗi giá trị toàn diện. Điều này không chỉ giúp gia tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong thời kỳ mới, mà còn mở ra nhiều chương trình ưu đãi chéo, phát triển sản phẩm đồng thương hiệu mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng khách hàng đôi bên”.

Gia tăng đặc quyền chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng

Đáp lại sự đồng hành về mặt tài chính, Nha khoa German - đơn vị uy tín trong lĩnh vực nha khoa thẩm mỹ, phẫu thuật răng miệng và chỉnh nha - cam kết dành riêng cho khách hàng và cán bộ nhân viên Agribank chính sách chăm sóc sức khỏe tối ưu cùng mức chi phí hợp lý. Đồng thời, Công ty Cổ phần Vias Vân Phong Resort cũng đưa dịch vụ lưu trú, hội nghị khách hàng và nghỉ dưỡng... tại quần thể resort cao cấp Vias Vân Phong Peninsula Resort vào danh mục dịch vụ ưu tiên đặc quyền với mức giá cạnh tranh hàng đầu trên thị trường.

Ông Đường Thành Đạt, Giám đốc vận hành Vias Vân Phong, phát biểu tại lễ ký kết: “Chúng tôi tin rằng khi ngân hàng, y tế và dịch vụ khách sạn kết nối lại với nhau trong hệ sinh thái chiến lược, giá trị tạo ra sẽ vượt xa lợi ích của từng doanh nghiệp riêng lẻ. Sự kết hợp này hướng tới mục tiêu lớn lao hơn: Chăm sóc toàn diện cho con người - từ sức khỏe thể chất, tinh thần cho đến trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp dành riêng cho khách hàng”.

Cam kết đồng hành và triển khai hiệu quả

Sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giữa Agribank chi nhánh TP.HCM, Công ty TNHH Nha khoa German và Công ty Cổ phần Vias Vân Phong Resort không chỉ dừng lại ở cam kết thương mại thông thường, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn của các bên trong việc chủ động thích ứng với bối cảnh kinh tế mới. Trong giai đoạn kinh tế chịu nhiều biến động, xu hướng liên kết hình thành chuỗi giá trị và hệ sinh thái đa tiện ích trở thành chìa khóa vạn năng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí vận hành, giữ chân khách hàng và mở rộng thị phần một cách bền vững.

Đối với Agribank chi nhánh TP.HCM, việc bắt tay cùng hai thương hiệu uy tín trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch cơ cấu khách hàng, gia tăng tỷ trọng thu dịch vụ thông qua giải pháp ngân hàng bán lẻ hiện đại.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giữa Agribank chi nhánh TP.HCM cùng hệ sinh thái Nha khoa German và Vias Vân Phong Resort diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là minh chứng cho chiến lược chủ động mở rộng mạng lưới đối tác, tiếp lực cho doanh nghiệp tư nhân bứt phá tăng trưởng, đồng thời khẳng định vị thế của Agribank trong việc tiên phong cung cấp giải pháp tài chính dịch vụ tiện ích đồng hành cùng sự phát triển của kinh tế đô thị.