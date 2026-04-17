Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh giúp kê khai thuế dễ dàng

Trong bối cảnh chính sách thuế ngày càng được chuẩn hóa và minh bạch hóa, hàng triệu hộ kinh doanh tại Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển đổi từ mô hình thuế khoán sang kê khai theo doanh thu thực. Thấu hiểu thay đổi đó, Agribank chủ động triển khai hệ sinh thái giải pháp toàn diện, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế dễ dàng, quản lý hiệu quả và sẵn sàng chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Đặc biệt, theo Nghị định 70, các hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng /năm trở lên bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, đồng thời truyền dữ liệu về cơ quan thuế theo thời gian thực.

Trong bối cảnh đó, việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp trở thành xu hướng tất yếu với nhiều hộ có quy mô doanh thu tương đối. Điều này nhằm tuân thủ quy định pháp luật, nâng cao năng lực quản trị và tăng khả năng tiếp cận vốn, thị trường.

Trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng, Agribank có những hỗ trợ, đóng vai trò trung gian, cung cấp giải pháp tài chính và công nghệ hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Gói giải pháp "Chuyển đổi bứt phá - Nâng tầm doanh nghiệp"

Agribank triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong 12 tháng đầu sau chuyển đổi. Nhờ vậy, doanh nghiệp mới sẽ giảm đáng kể chi phí vận hành ban đầu.

Chương trình ưu đãi bao gồm: Miễn phí quản lý tài khoản, miễn phí dịch vụ ngân hàng điện tử Agribank eBanking, tặng gói giải pháp bán hàng 1POS, tặng gói giải pháp hóa đơn điện tử Invoice.

Không dừng ở dịch vụ tài chính, Agribank còn cung cấp bộ công cụ số đồng bộ gồm hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm bán hàng và giải pháp quản lý dòng tiền. Điều này giúp doanh nghiệp chuyển mình từ phương thức ghi chép sổ sách thủ công sang quản trị dòng tiền hiện đại. Nhờ đó, việc kê khai thuế trở nên chính xác, minh bạch, đồng thời hỗ trợ kiểm soát doanh thu chi phí hiệu quả.

Đặc biệt, khi dữ liệu bán hàng được tích hợp với hệ thống hóa đơn điện tử xuất từ hệ thống bán hàng, quy trình kê khai thuế gần như tự động hóa, trở thành một phần liền mạch trong vận hành kinh doanh, giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực và tập trung phát triển bền vững.

Cùng với đó, hộ kinh doanh mới thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động thành doanh nghiệp, lần đầu mở tài khoản thanh toán tại Agribank còn được tặng hoặc giảm phí mở tài khoản số đẹp, hỗ trợ sử dụng loa thần tài thông báo biến động số dư. Ưu đãi áp dụng đến hết 30/6.

Ưu đãi tín dụng, giảm áp lực tài chính

Một trong những rào cản lớn đối với hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp là chi phí vốn.

Nhằm khơi thông nguồn vốn tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Agribank triển khai chính sách tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay dễ dàng hơn, với lãi suất cho vay thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 0,6%/năm, quy mô lên tới 100.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs).

Bên cạnh đó, ngân hàng còn áp dụng hình thức cấp vốn linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng mô hình kinh doanh.

Nhờ chính sách này, doanh nghiệp sau chuyển đổi không chỉ có nguồn vốn ổn định để duy trì hoạt động, mà còn có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng chính thức.

Ưu đãi thương mại quốc tế, đi cùng kết nối ngân hàng - cơ quan thuế

Bên cạnh đó, Agribank còn mở rộng hỗ trợ cho doanh nghiệp thông qua dịch vụ thương mại hiện đại. Doanh nghiệp sau chuyển đổi được tư vấn sử dụng sản phẩm dịch vụ thương mại quốc tế phù hợp với nhu cầu, cùng với chính sách hỗ trợ về tỷ giá và phí giao dịch, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh và từng bước hội nhập vào thị trường lớn hơn.

Ngoài ra, một điểm nhấn trong chiến lược của Agribank là hợp tác chặt chẽ với cơ quan thuế từ trung ương đến địa phương. Điều này nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện hơn. Thông qua sự phối hợp, hộ kinh doanh và doanh nghiệp được hỗ trợ mở tài khoản, nộp thuế điện tử, tiếp cận giải pháp thanh toán và từng bước làm quen với phương thức quản lý hiện đại, hướng tới quy trình "1 chạm" trên nền tảng ngân hàng số.

Tại địa phương, chi nhánh Agribank chủ động phối hợp với cơ quan thuế tổ chức tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký dịch vụ và triển khai giải pháp phù hợp với thực tiễn. Nhờ đó, hộ kinh doanh có thể tự tin chuyển đổi, thích ứng nhanh với quy định mới.

Nhờ cách tiếp cận đồng bộ giữa tài chính - công nghệ - chính sách, Agribank từng bước thúc đẩy hộ kinh doanh tuân thủ nghĩa vụ thuế, nâng cao năng lực quản trị và tiến tới chuyển đổi mô hình hoạt động trở thành doanh nghiệp.

Đây không chỉ là nỗ lực của riêng Agribank, mà còn là một phần trong tiến trình lớn hơn nhằm hiện đại hóa nền kinh tế và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững tại Việt Nam.