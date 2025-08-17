CEO OpenAI đưa ra nhận định gây sốc

Sam Altman tin rằng trong tương lai không xa, con người trò chuyện với ChatGPT nhiều hơn trao đổi với nhau.

OpenAI sẽ sớm ra mắt nhiều model, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Ảnh: India Today.

Trong cuộc trao đổi gần đây, Sam Altman đưa ra một nhận định gây sốc.

"Vào một thời điểm nào đó, ChatGPT sẽ có số lượng cuộc trò chuyện nhiều hơn tất cả ngôn từ của con người nói với nhau cộng lại. Tôi nghĩ thật vô lý khi kỳ vọng một mô hình duy nhất có tính cách hay phong cách đáp ứng tất cả", CEO OpenAI phát biểu trong một bữa tối với các nhà báo ở San Francisco (Mỹ).

Bình luận được đưa ra sau màn xuất hiện gây tranh cãi của GPT-5, mô hình ngôn ngữ lớn được giới thiệu hào nhoáng như bị người dùng chê bai về tính cách kém thân thiện. Ngay tại buổi công bố, OpenAI ngừng cung cấp quyền truy cập vào các model trước đó, bao gồm cả GPT-4o.

Đối diện hàng loạt chỉ trích từ phía người dùng, OpenAI "quay xe", cung cấp trở lại phiên bản GPT-4o bên cạnh 3 biến thể của GPT-5. Dù vậy, tại buổi trao đổi này, Sam Altman vẫn đề cập đến thành công bước đầu của GPT-5, bao gồm đánh giá tích cực về khả năng nghiên cứu với model mới từ các nhà khoa học và lượng truy cập qua API tăng gấp đôi trong vòng 48 giờ.

ChatGPT ra mắt tương đối lặng lẽ vào tháng 11/2022 trước khi trở thành sản phẩm công nghệ phát triển nhanh nhất trong lịch sử. Khả năng đáng kinh ngạc của chatbot trong việc mô phỏng giao tiếp và giải quyết vấn đề đã thắp lên hy vọng về việc chế tạo những cỗ máy thông minh như con người.

Tuy nhiên, Altman thừa nhận sai lầm với bản phát hành mới nhất. Đội ngũ điều hành OpenAI không nhận ra việc thay đổi giọng điệu của mô hình sẽ ảnh hưởng đến người dùng như thế nào. Ông lưu ý rằng ChatGPT sẽ có thêm nhiều tùy chỉnh trong tương lai gần.

"Sẽ cần nhiều loại sản phẩm khác nhau để đáp ứng được sự đa dạng cực kỳ lớn về trường hợp sử dụng và con người", vị CEO này cho biết.