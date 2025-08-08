OpenAI đã chính thức ra mắt GPT-5, phiên bản mô hình ngôn ngữ lớn mới nhất với nhiều cải tiến đột phá về hiệu suất, cùng hàng loạt tính năng mới trên ChatGPT.

GPT-5 chính thức ra mắt vào ngày 8/8. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 8/8, OpenAI đã chính thức ra mắt GPT-5, phiên bản mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được mong đợi. Đây là bản cập nhật lớn đầu tiên có sự thay đổi về số hiệu kể từ khi GPT-4 trình làng hơn 2 năm trước. Đáng chú ý, GPT-5 sẽ được cung cấp cho tất cả người dùng, bao gồm cả những người sử dụng miễn phí.

CEO của OpenAI, Sam Altman, ví von bước tiến này giống như việc iPhone chuyển sang màn hình Retina, và khẳng định rằng GPT-5 mang lại cảm giác "như đang nói chuyện với một chuyên gia ở cấp độ tiến sĩ về bất kỳ chủ đề nào".

“Như nói chuyện với chuyên gia”

Theo CEO Sam Altman, sự khác biệt giữa GPT-5 và các phiên bản trước là rất rõ rệt. Sự cải tiến này hứa hẹn sẽ thay đổi cách người dùng tương tác với AI, biến nó từ một trợ lý thông thường thành một công cụ tư vấn chuyên sâu hơn.

"Tôi đã thử quay lại dùng GPT-4 và cảm thấy khá khổ sở. Mô hình mới này tốt hơn đáng kể ở cả những khía cạnh rõ ràng và tinh tế", ông chia sẻ.

Trong bản cập nhật này, mô hình suy luận của OpenAI được đặt làm mặc định trong GPT-5. Điều này có nghĩa là hệ thống sẽ tự động giải quyết các vấn đề phức tạp bằng cách chia nhỏ chúng, từ đó đưa ra câu trả lời logic và sâu sắc hơn. Trước đây, tính năng này chỉ có thể được kích hoạt bằng tùy chọn "Think Longer".

Tốc độ xử lý của GPT-5 cũng là một điểm nổi bật. "Nó nhanh đến mức đôi khi tôi tự hỏi liệu nó có thực sự suy nghĩ đủ không. Và rồi nó đưa ra một câu trả lời tuyệt vời”, ông Altman chia sẻ.

CEO Sam Altman trong buổi giới thiệu GPT-5. Ảnh: OpenAI/YouTube.

Đáng chú ý, OpenAI khẳng định GPT-5 có tỷ lệ "ảo giác" (hallucination) thấp hơn, mang lại câu trả lời chính xác hơn bất kỳ hệ thống nào trước đây. Điều này giúp GPT-5 hiểu rõ hơn các cuộc trò chuyện, tài liệu hoặc đoạn mã dài mà không bị mất ngữ cảnh.

Ngoài ra, GPT-5 còn được trang bị một tính năng an toàn mới có tên "Safe Completions" (Hoàn thành an toàn). Thay vì từ chối trả lời các câu hỏi có khả năng gây hại, mô hình sẽ cố gắng đưa ra câu trả lời hữu ích nhất trong giới hạn an toàn.

"Nếu một người hỏi cần bao nhiêu năng lượng để đốt cháy một vật liệu cụ thể, đó có thể là một kẻ xấu hoặc cũng có thể là một sinh viên đang hỏi về vật lý. Với tính năng mới, mô hình sẽ chỉ cung cấp thông tin, không thể bị lạm dụng để gây hại”, Alex Beutel, Trưởng nhóm an toàn tại OpenAI, giải thích.

OpenAI cũng nhấn mạnh vào khả năng lập trình của GPT-5. Trong buổi trình diễn, Yann Dubois, Trưởng nhóm huấn luyện mô hình tại OpenAI, đã yêu cầu GPT-5 tạo một ứng dụng học tiếng Pháp. Chỉ trong vài phút, mô hình này đã viết mã thành công một ứng dụng web hoàn chỉnh với đầy đủ âm thanh và các chức năng trò chơi.

Các tính năng mới trên ChatGPT

Với GPT-5, OpenAI đã đơn giản hóa trải nghiệm người dùng bằng cách áp dụng một hệ thống định tuyến thông minh. Thay vì phải chọn giữa các mô hình, giao diện sẽ tự động chuyển truy vấn đến phiên bản phù hợp nhất, tùy thuộc vào độ phức tạp của câu hỏi và cấp độ tài khoản của người dùng.

Cụ thể, người dùng miễn phí sẽ được truy cập vào GPT-5 cho đến khi hết giới hạn sử dụng, sau đó sẽ được chuyển sang phiên bản gọn nhẹ hơn là GPT-5-mini, trong khi những người dùng gói Plus sẽ có “giới hạn sử dụng” cao hơn.

Gói Pro cho phép truy cập không giới hạn vào GPT-5, cùng với một phiên bản mạnh mẽ hơn là GPT-5 Pro. Đặc biệt, người dùng Pro còn có thể sử dụng GPT-5-thinking, tính năng cho phép mô hình xử lý truy vấn trong thời gian dài hơn bình thường. Đối với các nhà phát triển sử dụng API, họ có thể truy cập vào cả ba mô hình, bao gồm cả gpt-5-nano, một phiên bản siêu nhẹ và có chi phí thấp hơn.

Điểm đáng chú ý nhất là GPT-5 sẽ được miễn phí cho toàn bộ người dùng. Ảnh: Securityonline.

Cùng với sự ra mắt của GPT-5, nền tảng ChatGPT cũng được bổ sung nhiều tính năng mới nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Người dùng gói Pro có thể kết nối ChatGPT với Gmail, Lịch và Danh bạ Google ngay trong tuần tới, các tài khoản khác cũng sẽ sớm được cập nhật. OpenAI cũng đang thử nghiệm bốn cá tính cài sẵn cho mô hình, bao gồm "người hoài nghi", "robot", "người lắng nghe" và "mọt sách".

Người dùng có thể tùy chỉnh màu sắc cho các cuộc trò chuyện. Tính năng giọng nói nâng cao (Advanced Voice) cũng được cải thiện để hiểu hướng dẫn và điều chỉnh phong cách nói tốt hơn, mang lại sự tương tác tự nhiên và hiệu quả hơn.

Theo lời CEO Sam Altman trong buổi họp báo, GPT-5 là "một bước tiến đáng kể trên con đường hướng tới AGI". Mặc dù không khẳng định GPT-5 đã đạt được trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI), ông Altman cho rằng phiên bản mới nhất này "rõ ràng là một mô hình có trí tuệ tổng quát".

Tuy nhiên, ông cũng bổ sung rằng GPT-5 vẫn thiếu một số đặc điểm quan trọng để đạt đến AGI. Một trong những lý do quan trọng nhất là mô hình này vẫn còn thiếu khả năng tự học hỏi liên tục trong quá trình hoạt động.